Nihan Akkuş eski eşi Okan Buruk ile tatilde... Ayrılsak da beraberiz!

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GEÇEN SENE BOŞANDILAR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikâh masasına oturmuş, 2009’da da oğulları Ali Yiğit’i kucaklarına almıştı. 17 yıllık evlilik geçen sene resmen sona erdi, ancak çiftin yolları ayrılmadı.
AİLECE ÇEŞME TATİLİ
Boşandıktan sonra birçok kezberaber görüntülenen Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yaz tatiline de birlikte çıktı. İki ünlü isim önceki gün oğullarıyla Çeşme’deki Fun Beach’teydi. Akkuş’la beraber güneşlenirken objektife yansıyan Buruk, daha sonra oğluyla denizde voleybol oynadı.