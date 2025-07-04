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Nihan Akkuş eski eşi Okan Buruk ile tatilde... Ayrılsak da beraberiz!

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#Okan Buruk#Nihan Akkuş#Çeşme
Nihan Akkuş eski eşi Okan Buruk ile tatilde... Ayrılsak da beraberiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 07:00

17 yıllık evliliklerini geçen yıl noktalayan Okan Buruk ve Nihan Akkuş tatile birlikte çıktı. Çeşme’ye giden ikili, oğullarıyla birlikte plajda görüntülendi.

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GEÇEN SENE BOŞANDILAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikâh masasına oturmuş, 2009’da da oğulları Ali Yiğit’i kucaklarına almıştı. 17 yıllık evlilik geçen sene resmen sona erdi, ancak çiftin yolları ayrılmadı.

Nihan Akkuş eski eşi Okan Buruk ile tatilde... Ayrılsak da beraberiz

AİLECE ÇEŞME TATİLİ

Boşandıktan sonra birçok kezberaber görüntülenen Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yaz tatiline de birlikte çıktı. İki ünlü isim önceki gün oğullarıyla Çeşme’deki Fun Beach’teydi. Akkuş’la beraber güneşlenirken objektife yansıyan Buruk, daha sonra oğluyla denizde voleybol oynadı.

Nihan Akkuş eski eşi Okan Buruk ile tatilde... Ayrılsak da beraberiz

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#Okan Buruk#Nihan Akkuş#Çeşme

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