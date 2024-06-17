Nihal Candan'dan çok konuşulan paylaşımlar... Önce parti, sonra cami!

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Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktığından beri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısıyla tahliye edildi.

Tahliye olduktan sonra hemen kuaför yolunu tutan Candan, ardından televizyonlara röportaja gitti.

Candan'ın bu rahat hareketleri avukatların dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi. Ancak Nihal Candan yine de renkli hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

"MERHABA DÜNYAM, BEN GERİ DÖNDÜM"



Doğum günü için özel hazırlanan Candan, "suçlu değil" notuyla o geceden kalan bir fotoğrafını paylaştı.

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Candan'ın pastasının üstündeki, "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazısı da dikkat çekti.

Hemen ardından camiden bir fotoğraf yayımlayan Candan, "Ya Hak Ya Vekil vekilim SENSİN sana güveniyoruz kardeşim ve ben" notunu düştü.

Yerebatan Sarnıcı'ndan da küçük kız kardeşiyle bir paylaşımda bulunan ünlü ismin İstanbul turu devam ediyor.

CANDAN KARDEŞLER NEYLE SUÇLANIYOR?



Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.