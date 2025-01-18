Nihal Candan: Zengin sandığım eşim , benden fakir çıktı

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YAKINDA BERAAT EDECEĞİM

Suç örgütüne üye olmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, işadamı eşi Faruk Çiçek’in açtığı boşanma davasının ilk duruşması için önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi’ndeydi. Candan’a avukatı Kasım Ergün eşlik ederken, duruşmaya gelmeyen Faruk Çiçek’i avukatı Arzu Han Halis temsil etti.



Mahkeme, taraf avukatlarına tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Candan, haksız yere tutuklandığını ve yargılandığını belirterek, yakında beraat edeceğine inandığını söyledi. Zengin bildiği eşinin boşanma davasında yapılan araştırmada kendisinden fakir çıktığını da dile getiren Candan şöyle konuştu:

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KARŞI BOŞANMA DAVASI AÇTIM

“Tüm bu yaşadıklarımdan sonra yanımda olacağını zannettiğim eşimin, bu davayla bana darbe vurmaya çalışmasını acımasızca buluyorum. Kendisinden psikolojik şiddetin en ağırı dışında bir şiddet görmedim. Hâlâ sosyal medyada şiddetini devam ettiriyor. Ben de boşanmak istiyorum. Karşı boşanma davası açtım. Avukatlık stajım devam ettiği için gelirim yok, ailemle yaşıyorum.”



“Bu negatiflikten uzak durmak için yaşayabileceğim özel bir konfor alanım olsun diyerek Faruk’tan bir ev istiyorum. Ama kendisi fakir çıktı. Mahkemenin Faruk’a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum. Bundan sonraki dosyada tanıklarımız dinlenecek. İkinci özgürlük savaşımı veriyorum. Allah yar ve yardımcım olsun.”