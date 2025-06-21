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Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor... Annesinin feryatları yürekleri dağladı: Hani sen hakim, savcı olacaktın!

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Umut Candan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 12:57

Bir süredir anoreksiya ile mücadele eden ve dün akşam hayatını kaybeden Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Türkiye’nin sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Nihal Candan’dan gelen acı haber, sevenlerini yasa boğdu. Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve dramatik bir kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor... Annesinin feryatları yürekleri dağladı: Hani sen hakim, savcı olacaktın

Yoğun bakımda tedavi gören ve kalbi duran Candan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor... Annesinin feryatları yürekleri dağladı: Hani sen hakim, savcı olacaktın

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Nihal Candan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Cenaze töreninden dakikalar önce camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeş Bahar Candan, ayakta durmakta güçlük çektiler.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor... Annesinin feryatları yürekleri dağladı: Hani sen hakim, savcı olacaktın

ABLAM ÖLDÜ BENİM!
Umut Candan 'Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın' diyerek feryat ederken, tabutun başından ayrılmayan Bahar Candan 'Ablam öldü benim' diyerek gözyaşı döktü.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor... Annesinin feryatları yürekleri dağladı: Hani sen hakim, savcı olacaktın

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Umut Candan

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