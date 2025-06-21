Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor... Annesinin feryatları yürekleri dağladı: Hani sen hakim, savcı olacaktın!

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Türkiye’nin sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Nihal Candan’dan gelen acı haber, sevenlerini yasa boğdu. Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve dramatik bir kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.
Yoğun bakımda tedavi gören ve kalbi duran Candan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Nihal Candan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Cenaze töreninden dakikalar önce camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeş Bahar Candan, ayakta durmakta güçlük çektiler.
ABLAM ÖLDÜ BENİM!
Umut Candan 'Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın' diyerek feryat ederken, tabutun başından ayrılmayan Bahar Candan 'Ablam öldü benim' diyerek gözyaşı döktü.