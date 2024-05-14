Nihal Candan: Seçil sürekli panik halinde

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Cezaevinde anoreksiyaya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni geçirdiği süreci şu sözlerle anlattı:

“Ben içeride saçımı da taramadım, yemek de yemedim. Biraz daha yemeseymişim ölecekmişim. Su bile içemiyordum, her şey tehlikeli gibi geliyordu.”

Nihal Candan, aralarında ünlü isimlerin de olduğu 28 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında da konuştu:

“O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bize iyi gelmeyeceği için. Kadının ekstra yaptığı bir şey yoktu. Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi. Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir süre A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti.”

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Yeniden cezaevine girmekten korkmuyorum

Seçil Erzan’ın masum olduğunu düşündüğünü belirten Nihal Candan “Masum olduğunu düşünüyorum onun. Söylenilen kadar değildir. En fazla mesleğinde bir şeyleri kapatmak için hata yapmış ya da bir üst yönetime söylememiştir yani” diye konuştu.

Nihal Candan “Seçil Erzan mutlu muydu sizinle aynı koğuşta kalmaktan” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Onun işi daha zordu, iki deli. Deli derken bu kızlar cezaevinde gibi davranmıyor; kilo, saç cilt bakımı konuşuyorlar. Bu beyni oyalamak gerekiyordu”

Candan, “Tutuklanmanız için dilekçe verildi. Yeniden cezaevine girmekten korkuyor musun” diye sorulunca “Öyle bir korkum yok” dedi.