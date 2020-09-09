Nihal Candan, moda programı İşte Benim Stilim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Kardeşi Bahar Candan ile birlikte bu programda ünlenen Nihal, programdaki söylemleri ile unutulmayan karakterler arasında yer alıyor. Peki, Nihal Candan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isimle ilgili bazı detaylar

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Asıl adı Gülnihal Candan olan 22 yaşında olan isim, Mersin'de dünyaya gözlerini açtı. Özel bir üniversite olan Beykent üniversitesinde Hukuk fakültesinde öğrenciliğine devam ediyor. Yapılan röportajlarda alışveriş yapmayı çok sevdiğini ifade eden Candan, her ay 1000 TL'yi alışverişe ayırdığını ifade etmektedir.

İşte Benim Stilim programından Survivor'a transfer olan isim, İşte Benim Stilim'de en çok gerginlik oluşturan kişilerden biriydi. Sürekli diğer yarışmacılarla sert tartışmalar yaşayan Nihal, 11. haftada elenerek yarışmadan gitmişti. Fİziksel özelliklerine bakıldığında, 1,65 metre boyunda olan yarışmacı, 56 kiloya sahip.Survivor'a giderken yaptığı çekimde 'Niye aç kalmaktan korkayım ki ben zaten rejim yapıyorum' diyen Nihal Candan adadaki ikinci gününde açlık ve karanlık yüzünden ağlamıştı.