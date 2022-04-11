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Nicola Anne Peltz kimdir, hangi filmlerde oynadı?

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Nicola Anne Peltz kimdir, hangi filmlerde oynadı

Nicola Anne Peltz, David Beckham'ın oğlu ile dünya evine girmesinin ardından kariyeri ile merak edilen isim olmaya başladı. Avatar filmi ile ün kazanan Nicola Anne Peltz, genç kariyerinde pek çok filmde boy göstermiştir. Peki, Nicola Anne Peltz kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Nicola Peltz  9 Ocak 1995 New York doğumludur. Kariyerinde tanınmasını sağlayan rol, Son Hava Bükücü adlı filmde canlandırdığı Avatar: Son Havabükücü'den Katara olmuştur.

Henüz gençken Greenwich, Connecticut'taki Greenwich Academy'ye yazılmış ve oradan da White Plains'deki Windward School'a geçmiştir. Gittiği son okul Manhattan'daki Professional Children's School'dur.

Son Hava Bükücü 'de Katara'yı oynamıştır. 2006'da gösterime girmiş olan Deck the Halls 'da Mackenzie; 2008'de ise Harold adlı filmde Becki karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Miley Cyrus'ın "7 Things" müzik klibinde de kısa bir süre görünmüştür. Ardından 27 Mart'taki 2010 Nickelodeon Kids Choice Awards'de görülmüştür. Son Hava Bükücü 'de başrolü paylaştığı Jackson Rathbone ile birlikte Son Hava Bükücü'nün tanıtım filmini sunmak üzere 2010 MTV Movie awards'de görülmüştür. Son olarak 2014'te gösterime girmiş olan Transformers: Age of Extinction'da oynamıştır.

YılFilmRol
2006Deck the HallsMackenzie
2008HaroldBecki
2008Righteous KillLynn
2010Son Hava BükücüKatara
2012Bates MotelBradley Kenner
2014Transformers: Age of ExtinctionTessa Yeager
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