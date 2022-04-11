Nicola Anne Peltz kimdir, hangi filmlerde oynadı?

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Nicola Peltz 9 Ocak 1995 New York doğumludur. Kariyerinde tanınmasını sağlayan rol, Son Hava Bükücü adlı filmde canlandırdığı Avatar: Son Havabükücü'den Katara olmuştur.

Henüz gençken Greenwich, Connecticut'taki Greenwich Academy'ye yazılmış ve oradan da White Plains'deki Windward School'a geçmiştir. Gittiği son okul Manhattan'daki Professional Children's School'dur.

Son Hava Bükücü 'de Katara'yı oynamıştır. 2006'da gösterime girmiş olan Deck the Halls 'da Mackenzie; 2008'de ise Harold adlı filmde Becki karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Miley Cyrus'ın "7 Things" müzik klibinde de kısa bir süre görünmüştür. Ardından 27 Mart'taki 2010 Nickelodeon Kids Choice Awards'de görülmüştür. Son Hava Bükücü 'de başrolü paylaştığı Jackson Rathbone ile birlikte Son Hava Bükücü'nün tanıtım filmini sunmak üzere 2010 MTV Movie awards'de görülmüştür. Son olarak 2014'te gösterime girmiş olan Transformers: Age of Extinction'da oynamıştır.