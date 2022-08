Nick Cave 4 yıl sonra İstanbul’da

Haberin Devamı

Nick Cave & The Bad Seeds, önceki akşam Parkorman’da sahneye çıktı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 50’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları dolayısıyla gerçekleşen konser müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Avrupa turnesi kapsamında sahneye çıkan grup, “Get Ready for Love”, “There She Goes, My Beautiful World”, “From Her to Eternity” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Dinleyicilerine “Teşekkürler İstanbul, sizi seviyorum” diye seslenen Nick Cave konser sırasında bir ara sahne ile seyirci arasında bulunan bariyerlere çıktı.

Nick Cave, 2018’deki İstanbul Caz Festivali kapsamında da konser verdiklerini, geçen zamanın 4 yıl olmasına rağmen kendisine 2 yıl gibi geldiğini söyledi.

