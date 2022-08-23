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Nick Cave 4 yıl sonra İstanbul’da

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#Nick Cave#The Bad Seeds#Get Ready For Love
Nick Cave 4 yıl sonra İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 07:25

Dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nick Cave, grubuyla birlikte İstanbul’da konser verdi.

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Nick Cave & The Bad Seeds, önceki akşam Parkorman’da sahneye çıktı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 50’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları dolayısıyla gerçekleşen konser müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Avrupa turnesi kapsamında sahneye çıkan grup, “Get Ready for Love”, “There She Goes, My Beautiful World”, “From Her to Eternity” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Nick Cave 4 yıl sonra İstanbul’da

Dinleyicilerine “Teşekkürler İstanbul, sizi seviyorum” diye seslenen Nick Cave konser sırasında bir ara sahne ile seyirci arasında bulunan bariyerlere çıktı.

Nick Cave, 2018’deki İstanbul Caz Festivali kapsamında da konser verdiklerini, geçen zamanın 4 yıl olmasına rağmen kendisine 2 yıl gibi geldiğini söyledi.

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Nick Cave 4 yıl sonra İstanbul’da

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