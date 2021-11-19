Nez: Halay da çekerim twerk de yaparım

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Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” adlı programına konuk olan Nez, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. 2000’li yıllarda müzik dünyasında hayli ses getiren Nez, neden yurtdışına açılamadığını anlatırken o dönem prodüktörlüğünü yapan Erol Köse’yi suçladı. Köse’nin “Tarabya’da halay çektiği gece benim gözümde bitti. Onu dünya starı yapacaktım” sözlerini hatırlatan Nez, şöyle konuştu: “Türküm, halay da çekerim, tekme de atarım, twerk de yaparım. Bunların hepsinin bahane olduğunu çok sonra anladım. Asistanım Seyhan Yurttakalan ile Los Angeles’ta Ahmet Ertegün’le tanıştıktan sonra parti yaptık. Zaten teklif gelmişken açsaydınız.”

DAVUT’LA ALMANYA’YA KAÇTIK

Ünlü şarkıcı, bir dönem ilişki yaşadığı Davut Güloğlu’yla evlenmek için Almanya’ya kaçtıklarını da açıkladı: “Davut’la ‘Güzel İkili’ döneminde tanıştık. Kendimizi bir ilişki içinde bulduk. ‘Evlenelim’ dedik. Almanya’ya kaçtık ama evlenmedik.” Nez, 2004-2005 yıllarında yayınlanan “Güzel İkili”yi birlikte sunduğu Gülşen’in kendisini istemediği için programın bittiği iddiası hakkında da şöyle konuştu: “Gülşen’in o zamanki prodüktörümle (Erol Köse) ilişkisi vardı. Prodüktörüm ‘Ön planda gibi duruyorsun’ dedi. Güllerin savaşı. Önüm kapatıldı.”

ÖZ BABAMLA GÖRÜŞMÜYORUM

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“Üniversite döneminden sonra öz babamla görüşmedim. Ama çok şanslıyım ki zaten muhteşem bir babam var. Baba diye hitap ettiğim kişi, annemin ikinci eşidir. Öz babam İngiltere’de yaşıyor. 5-6 yıl önce sanırım ülkeye giriş yaptı.”