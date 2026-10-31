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Nev'in küs olduğu abisinden miras hamlesi: Malların tespiti için evine gitti

Güncelleme Tarihi:

#Nev#Nevzat Doğansoy#Zeyyat Doğansoy
Nevin küs olduğu abisinden miras hamlesi: Malların tespiti için evine gitti
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 08:40

SANATÇI Nev’in geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından, görüşmediği ağabeyi Zeyyat Doğansoy’un miras işlemlerini başlattığı iddia edildi.

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Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcının, 2024 yılında hayatını kaybeden annesi Tülin Doğansoy’un hastalığı döneminde ağabeyiyle arasının açıldığı belirtildi.

Annesinin vefatından sonra da iki kardeşin görüşmediği, Nev’in hastalığı sürecinde kendisini ziyarete gelen ağabeyini görmek istemediği ve yanına alınmaması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Nev’in yaşasaydı ağabeyi için bir vasiyet hazırlayacağı da iddialar arasında yer aldı. Zeyyat Doğansoy’un, kardeşinin ölümünün ardından evine giderek özel eşyalarını kontrol ettiği ve mal varlığının tespiti için inceleme yaptığı iddia edildi.

Ağabeyinin, Nev’e ait otomobil, ev ve Bodrum’daki yazlık için veraset işlemlerini başlattığı öne sürüldü. Yakın dostlarının eve davet edilmesini istemediği ve sanatçının özel gitar koleksiyonunu satmayı planladığı da iddialar arasında yer aldı. 

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#Nev#Nevzat Doğansoy#Zeyyat Doğansoy

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