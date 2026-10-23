Nev'den üzen haber: İkinci kez entübe edildi

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BİLİNÇ KAYBI SONRASI HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Nevzat Doğansoy, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinde bir süre entübe edilen sanatçı, daha sonra yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya devam etmişti.

MENAJERİNDEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Nev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığını duyurdu. Nev’in yeniden entübe edildiğini açıklayan Ercan, yoğun kanama nedeniyle kan ihtiyacı olduğunu belirterek sevenlerinden destek istedi.

Ercan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba dostlar dün gece Nev tekrar entübe edildi, durum çok kritik dualarınızı eksik etmeyin, yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz.”