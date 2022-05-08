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Nesrin Sipahi: Benim hayatım film olmasın

#Nesrin Sipahi#Fecri Ebcioğlu#Zeki Müren
Nesrin Sipahi: Benim hayatım film olmasın
Behlül AYDIN

12 yıl aradan sonra “Fecri Ebcioğlu Saygı Albümü” için stüdyoya giren Türk sanat müziğinin usta ismi Nesrin Sipahi, yaşadığı heyecanı Hürriyet’e anlattı.

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Nesrin Sipahi, “Fecri Ebcioğlu Saygı Albümü” için stüdyoya girdi, 50 yıl önce seslendirdiği “Bebek” şarkısını yeniden yorumladı. 87 yaşındaki usta isim, kayıtların yapıldığı Dp Studio’da soruları yanıtladı. 12 yıl sonra stüdyoya girmenin heyecanını yaşadığını dile getiren sanatçı, “Yeniden başlıyormuşum gibi heyecanlandım. Yeniden plaklar yapacakmışım gibi hissediyorum. ‘Her şeye biz koşturacağız’ diyerek beni ikna ettiler” dedi. Nesrin Sipahi’ye “Ankara yıllarımdan tanıyorum” dediği Bergen de soruldu. “Onu çok sempatik buluyordum” diyen sanatçı, Bergen’in hayatını anlatan filmi henüz seyretmediğini söyledi.

Nesrin Sipahi: Benim hayatım film olmasın


NİYE DEŞİFRE EDEYİM?
Sipahi, “Siz hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Özel hayatım bana aittir. Niye deşifre edeyim? Benden sonra çocuklarım yaparsa bilemem. Ben öteki tarafta olacağım. Ben hayatta olduğum sürece istemiyorum. Yakında kitabım çıkacak. Bazı şeyleri anlattım, bazı şeyleri anlatmadım.”

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ÖNÜMÜ KESMEK İSTEDİ

Nesrin Sipahi: Benim hayatım film olmasın

Bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Nesrin Sipahi, “Sahne aldığınız dönem başka sanatçıların önünüzü kesmeye çalıştığını hissettiniz mi hiç?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Olmuştur. Allah rahmet eylesin, sözüm ağır olmasın, Zeki (Müren) bu işlere çok oynadı. ‘Birisi çıkıp da benim çalıştığım gazinolarda çalışmasın’ istedi. Ama sağlam olan yine yürütüyordu.”

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#Nesrin Sipahi#Fecri Ebcioğlu#Zeki Müren

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