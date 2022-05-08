Nesrin Sipahi: Benim hayatım film olmasın

Nesrin Sipahi, “Fecri Ebcioğlu Saygı Albümü” için stüdyoya girdi, 50 yıl önce seslendirdiği “Bebek” şarkısını yeniden yorumladı. 87 yaşındaki usta isim, kayıtların yapıldığı Dp Studio’da soruları yanıtladı. 12 yıl sonra stüdyoya girmenin heyecanını yaşadığını dile getiren sanatçı, “Yeniden başlıyormuşum gibi heyecanlandım. Yeniden plaklar yapacakmışım gibi hissediyorum. ‘Her şeye biz koşturacağız’ diyerek beni ikna ettiler” dedi. Nesrin Sipahi’ye “Ankara yıllarımdan tanıyorum” dediği Bergen de soruldu. “Onu çok sempatik buluyordum” diyen sanatçı, Bergen’in hayatını anlatan filmi henüz seyretmediğini söyledi.
ÖNÜMÜ KESMEK İSTEDİ
Bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Nesrin Sipahi, “Sahne aldığınız dönem başka sanatçıların önünüzü kesmeye çalıştığını hissettiniz mi hiç?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Olmuştur. Allah rahmet eylesin, sözüm ağır olmasın, Zeki (Müren) bu işlere çok oynadı. ‘Birisi çıkıp da benim çalıştığım gazinolarda çalışmasın’ istedi. Ama sağlam olan yine yürütüyordu.”