Nesrin Ortaç: Eski gelinden ağzım yanmadı

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KONSERE 10 DAKİKA KALA GELDİ

Serdar Ortaç önceki akşam Harbiye Açıkhava’da dinleyicileriyle buluştu. Harbiye’ye konserin başlamasına 10 dakika kala gelen ünlü popçu hemen sahneye çıktı ve konser ekibine “Işıkları yakar mısınız, seyirciyi görmek istiyorum” dedi.



Ortaç, kalabalığı görünce rahatladığını söyledi: “Kendi kendime ‘Kimse gelmedi oğlum, bittin sen’ diyordum. İçime su serptiniz.” Şarkıcının annesi Nesrin Ortaç ise konserden 1 saat önce Harbiye Açıkhava’ya gelerek protokoldeki yerini aldı.

OTURAKLI OLSUN, EVİNE SAHİP ÇIKSIN

Nesrin Ortaç, alkol ve sigarayı bırakan ünlü şarkıcı için “Çok mutlu. Bütün gün bisiklet sürüyor” dedi. Ortaç, oğlunun yeniden evlenmesini isteyip istemediği sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Çıksa karşısına kafasına göre bir kız, bilsem ki mutlu olacak, evlensin.”



Hayalindeki gelini “Biraz oturaklı olsun, evine sahip çıksın” diye tarif eden Nesrin Ortaç’a “Eski gelinden ağzınız yandı mı?” sorusu da yöneltildi. Ortaç, “Yanmadı. Ben bir kötülüğünü görmedim. İyi kızdı ama olmadı” yanıtını verdi.

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Şarkı aralarında seyirciyle sohbet eden Serdar Ortaç, “50 yıl sonra alkolü ve sigarayı bıraktım, kendimi çok iyi, çok zinde hissediyorum, tavsiyemdir” dedi.