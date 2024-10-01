Nesrin Cavadzade: Kedim tırmaladı

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AŞAĞI DÜŞECEKTİ



Nesrin Cavadzade önceki gün sabah saatlerinde Bebek’te objektife yansıdı.Bir arkadaşıyla beraber köpeğini gezdiren ünlü oyuncu, “Sabah yürüyüşü yapıyoruz, köpüşlerimizi gezdiriyoruz” dedi. Nesrin Cavadzade güne kötü bir başlangıç yaptığını söyledi: “Biraz talihsiz bir sabah yaşadım. Kedim, bulunduğumuz kattan aşağıya düşecekti. Onu yakalamaya çalışırken üstüm başım çizildi.”

İSTANBUL’A DÜN GELMEDİK



Kadrosuna dahil olduğu dizinin çekimlerine devam ettiğini de anlatan Nesrin Cavadzade, “Farklı dizilerdeki karakterlere adapte olabiliyorum. 20 yılın tecrübesi var. Yeni başlamadık, İstanbul’a dün gelmedik” diye espri yaptı. İşini severek yaptığını söyleyen oyuncu, “Her şey güzel gidiyor. Koşuşturma içindeyiz. Arada sete evden yemek götürüyorum, sefer tasım var. Şimdilerde dans dersi de alıyorum, sporun yanına bir de dans ekledim” dedi.