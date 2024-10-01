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Nesrin Cavadzade: Kedim tırmaladı

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#Nesrin Cavadzade#Oyuncu#Bebek
Nesrin Cavadzade: Kedim tırmaladı
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 08:03

Bebek’te arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülenen Nesrin Cavadzade, güne talihsiz bir başlangıç yaptığını söyledi: “Kedim aşağıya düşecekti, onu yakalamaya çalışırken üstüm başım çizildi!”

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AŞAĞI DÜŞECEKTİ

Nesrin Cavadzade önceki gün sabah saatlerinde Bebek’te objektife yansıdı.Bir arkadaşıyla beraber köpeğini gezdiren ünlü oyuncu, “Sabah yürüyüşü yapıyoruz, köpüşlerimizi gezdiriyoruz” dedi. Nesrin Cavadzade güne kötü bir başlangıç yaptığını söyledi: “Biraz talihsiz bir sabah yaşadım. Kedim, bulunduğumuz kattan aşağıya düşecekti. Onu yakalamaya çalışırken üstüm başım çizildi.”

Nesrin Cavadzade: Kedim tırmaladı

İSTANBUL’A DÜN GELMEDİK

Kadrosuna dahil olduğu dizinin çekimlerine devam ettiğini de anlatan Nesrin Cavadzade, “Farklı dizilerdeki karakterlere adapte olabiliyorum. 20 yılın tecrübesi var. Yeni başlamadık, İstanbul’a dün gelmedik” diye espri yaptı. İşini severek yaptığını söyleyen oyuncu, “Her şey güzel gidiyor. Koşuşturma içindeyiz. Arada sete evden yemek götürüyorum, sefer tasım var. Şimdilerde dans dersi de alıyorum, sporun yanına bir de dans ekledim” dedi.

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#Nesrin Cavadzade#Oyuncu#Bebek

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