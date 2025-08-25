Nesrin Cavadzade Bebek'te yakalandı

Haberin Devamı

Nesrin Cavadzade yeni erkek arkadaşıyla Bebek’te objektife yakalandı. Bebek Otel’e birlikte taksiyle gelen ikili, içeride saatlerce eğlendi. Gece sonunda basın mensuplarını karşılarında gören Cavadzade ve arkadaşı, dikkat çekmemek için ayrı ayrı taksilere binmeyi tercih etti.

Ünlü oyuncu, görüntü alındığını fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı. Yanındaki beyefendi ise taksiye binmek yerine yürümeyi seçti. Gazetecilerin “Aranızda bir ilişki mi var?” sorusuna yalnızca teşekkür etmekle yetinen gizemli erkek arkadaş ardından başka bir taksiye binerek oradan ayrıldı.