Nesrin Cavadzade Bebek'te yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Nesrin Cavadzade#Bebek#Oyuncu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 08:24

Meslektaşı Pamir Pekin’le aşkı kısa süren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade önceki akşam erkek arkadaşıyla Bebek’te görüntülendi. Bebek Otel’e birlikte taksiyle gelen ikili, içeride saatlerce eğlendi.

Nesrin Cavadzade yeni erkek arkadaşıyla Bebek’te objektife yakalandı. Bebek Otel’e birlikte taksiyle gelen ikili, içeride saatlerce eğlendi. Gece sonunda basın mensuplarını karşılarında gören Cavadzade ve arkadaşı, dikkat çekmemek için ayrı ayrı taksilere binmeyi tercih etti.

Ünlü oyuncu, görüntü alındığını fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı. Yanındaki beyefendi ise taksiye binmek yerine yürümeyi seçti. Gazetecilerin “Aranızda bir ilişki mi var?” sorusuna yalnızca teşekkür etmekle yetinen gizemli erkek arkadaş ardından başka bir taksiye binerek oradan ayrıldı. 

