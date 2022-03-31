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Neslihan Doğrusöz kimdir? Doruk Doğrusöz ismini alan ünlü isim hakkında bazı bilgiler

#Neslihan Doğrusöz#Neslihan Doğrusöz Kimdir
Neslihan Doğrusöz kimdir Doruk Doğrusöz ismini alan ünlü isim hakkında bazı bilgiler

Neslihan Doğrusöz, biyografisi ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından Doruk Doğrusöz ismini alan Neslihan Doğrusöz, yeni tarzıyla objektiflere yakalanmıştı. Peki, Neslihan Doğrusöz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Neslihan Doğrusöz, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından hayatına Doruk Doğrusöz ismiyle başlayan Neslihan, İşte Benim Stilim isimli yarışmada boy göstermişti. Peki, Doruk ismini alan Neslihan Doğrusöz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

DORUK İSMİNİ ALAN NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

Yeni tarzıyla dikkat çeken Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İşte Benim İsimli yarışmada, dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinden tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizen Neslihan Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.

2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.

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Mesleğe bağlılığını “tutku” kelimesiyle tanımlayan Neslihan Doğrusöz, son günlerde yeni tarzıyla dikkat çekiyor.

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#Neslihan Doğrusöz#Neslihan Doğrusöz Kimdir

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