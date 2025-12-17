Kendi yiyeceğini kendi üretiyor: Aziz'e her şeyin organiğini yediriyorum

Haberin Devamı

Neslihan Atagül, Elele dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Oyuncu, “Organik tarım çalışmalarınıza devam ediyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Evet, hâlâ mevsiminde ve mümkün olduğunca ilaçsız gıdalar tüketmeye özen gösteriyorum. Bu benim için bir seçimden çok yaşam biçimi artık. Şimdilik sadece ailemize yetecek kadar üretim yapabiliyoruz".

" Küçük ama bize iyi gelen bir düzen bu. İleride zamanımız ve koşullarımız el verirse, bu alanı daha profesyonel bir seviyeye taşımayı da düşünebiliriz. Toprakla kurulmuş bir bağ var sonuçta, onu büyütme fikri de her zaman aklımızın bir köşesinde duruyor.”



OĞLUM AZİZ’İ EKRANSIZ BÜYÜTÜYORUM



Neslihan Atagül, son dönemde sadece oğlu Aziz’le ilgilendiğini açıkladı:

Haberin Devamı

“Odağımın büyük kısmı oğlum Aziz’de. Onu mümkün olduğunca ekransız büyütmeye çalışıyoruz, bu nedenle izleme alışkanlıklarım da doğal olarak değişti. Şu sıralar evimizde en çok dinlenen şey çocuk şarkıları, en çok ilgi çeken şey de çocuk kitapları ve oyunları. Şikayetçi miyim? Hiç değil. Hayatımın en keyifli dönemlerinden biri.”

Oyuncu, anne olduktan sonra yaşadığı farkındalıkları da anlattı:

“Anne olmadan önce de hep anaç bir yapım vardı. Çocuklarla ilgilenmeyi hep severdim. Ama anne olduktan sonra bakışım biraz değişti. Artık sadece kendi çocuğuma değil karşıma çıkan her çocuğa doğal bir koruma ve kollama içgüdüsüyle yaklaşıyorum. Sabır seviyem eskiden ‘fena değil’ düzeyindeydi, şimdi ise neredeyse profesyonel seviyeye ulaştı. Daha bağışlayıcı, daha şefkatli ve daha empatiyle bakıyorum hayata. Anne olmak beni yumuşatmadı ama kesinlikle daha da derinleştirdi.”

Haberin Devamı

İÇ SESİNİ SAKLAMAYAN HİKÂYELER BENİ ÇARPAR

Neslihan Atagül, “Kadınların kendi hikâyelerini anlatma biçiminde bence en belirgin şey, değişim ve samimiyetin artması oldu. En çok, kendi i sesini saklamadan, abartıya kaçmadan, hayatın içinden bir duruşla anlatılan hikâyelerden etkileniyorum. Derinliği sonradan fark edilen kadınların hikâyeleri beni her zaman daha çok çarpar” açıklamasını yaptı.

OYUNCULUK DÖNÜŞÜM DEMEK

Neslihan Atagül, oyunculuğu sadece bir meslek değil, bir ifade biçimi olarak gördüğünü açıkladı ve ekledi:

“Oyunculuğu dönüşüm olarak ifade edebilirim. Çünkü oyunculuk sürekli yenilendiğim, her rolde kendime başka kapı açtığım bir alan. Her seferinde kendimin daha gerçek bir haliyle karşılaştım.”