Neslihan Acar’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili açıklama

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Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır’ın vefatının ardından vasiyetiyle ilgili yaşanan gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor.

Kadir İnanır’ın vasiyetinin okunması, bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelenmişti. Bu gelişmenin ardından İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, dayısının bazı sorunları olduğunu ve yeğenlerine herhangi bir şey bırakmadığını öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.

“Herkes gibi fikrimi söyledim”

Levent İnanır’ın açıklamalarının ardından oyuncu Neslihan Acar da sosyal medya hesabından Kadir İnanır’la ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Acar, usta oyuncunun sinema dünyasına ve çevresindeki insanlara bıraktığı en büyük mirasın “barış, adalet ve eşitlik” olduğunu ifade etmişti.

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Acar’ın bu sözleri sonrasında eski eşler arasında tansiyon yükselmişti. Daha önce tehdit mesajları aldığını ileri süren Neslihan Acar, Levent İnanır hakkında iki aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını açıklamıştı.

“Tehdit, hakaret ve küfür gördüm”

“Gel Konuşalım” programına telefonla bağlanan Neslihan Acar, yaşananları anlattı.

Acar, “Gerçekten anlayamadığım bir şekilde tepki gördüm. Herkes gibi fikrimi söyledim. Yapılan açıklamadan hoşlanmadım ve tepki gösterdim. Levent neden bu kadar tepki gösterdi anlamadım? Ben bir açıklama yaptım, bunun karşılığında tehdit, hakaret, küfür gördüm” dedi.

Kadir İnanır’ın herkesin sevdiği bir isim olduğunu belirten Acar, “Kadir İnanır bu ülkeye mal olmuş bir insan, kimsenin tekelinde değil. Herkesin Kadir İnanır’ıydı. Bitsin de istiyorum, ben bu mevzunun ortasında olmak istemedim, buraya çekildim” ifadelerini kullandı.

Telefonlar, hakaretler ve tehditler nedeniyle konuşmak zorunda kaldığını söyleyen Acar, “Eşime, dostuma, kızıma telefonlar, hakaretler, tehditler gelince ben de konuşmak zorunda kaldım. Zaten tehdit mesajı sonrası iki aylık bir uzaklaştırma aldırdım” diye konuştu.

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“Biz Levent’le 14 yıldır ayrıyız”

Kadir İnanır ile Levent İnanır’ın ilişkisi hakkında da konuşan Neslihan Acar, “Biz Levent’le 14 yıldır ayrıyız. Benim ailenin gelini olduğum süre içerisinde bir küs bir barışık bir ilişkileri vardı. Bunu da herkes biliyor” dedi.

Acar, Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural’ı cenaze sonrasında bir kez daha aradığını belirterek miras konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.

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'Kendisi öyle uygun görmüş'

“Miras konusuyla ilgili bir şey de bilmiyorum. Kadir İnanır’ın mirası beni ilgilendirmiyor. Mirası için de kendisi öyle uygun görmüş, ne diyebilirim ki?” diyen Acar, kızı Öykü Arıca ile babası arasındaki ilişkinin düzelmesi için yıllarca çaba gösterdiğini de anlattı.

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Acar, “Ben kızımla babası arasındaki kopuk ilişkiyi düzeltmek için kendimi paraladım ama olmadı. Bu saatten sonra da kızıma yalnızca tavsiye verebilirim” ifadelerini kullandı.