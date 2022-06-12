Neşet Ertaş'ın vasiyeti CNN Türk arşivinden çıktı!

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Neşet Ertaş’ın gerçek vasiyeti CNN Türk arşivinden çıktı ve “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi artık izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Dijital Sanatlar Yapımevi, Ertaş’ın hayatını konu alan, Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlanan film için çalışmalara başlamış, fragmanı da geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşmuştu. Fakat bu süreçte sanatçının ailesi tarafından açılan davayla, çekimler durdurulmuştu.

AİLE, ‘VASİYETİ VAR FİLM İSTEMİYOR’ DEMİŞTİ

Önceki gün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nde görülen dava, Dijital Sanatlar lehine sonuçlandı ve kararda; sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklama yapılamaz bilgisi yer aldı.

CNN Türk arşivinden gün yüzüne çıkan söyleşiye dayanarak verilen kararla, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği filmin yapım çalışmaları kaldığı yerden devam edecek.

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Neşet Ertaş’ın ailesi, Prof. Dr. Erol Parlak’ın kitabının babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, filmin çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu. Aile, basına yaptığı açıklamada Neşet Ertaş hayattayken defalarca bu tip tekliflerin geldiğini ancak sanatçının bu konuya asla izin vermediğini belirtmişti.

Mahkemenin filmin yapımına onay vermesiyle Dijital Sanatlar Yapımevi’nden kararla ilgili şu açıklama yapıldı: “Prof. Dr. Erol Parlak’ın büyük usta, son Abdal Neşet Ertaş’ın hayatını anlattığı kitabının tüm haklarını aldık ve kendisinin danışmanlığında filmimizin çekimlerine başladık. Çekimler sırasında yaşananlar ve sansür uygulama girişimleri bizleri çok üzdü. Ancak mahkeme kararı haklılığımızı ortaya çıkarttı. Sanatçının anısına sonsuz saygımızla, Abdal kültürüne yakışır şekilde, kendisini gelecek nesillere anlatmak istiyoruz.”

GELECEK NESLE BIRAKMAK İSTİYORUM

Neşet Ertaş, 2011 yılında CNN Türk’te yayınlanan “Afiş” programına konuk olmuş ve Nefise Karatay’ın sorularını yanıtlamıştı. Ertaş, kitapla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Sayın Erol Parlak, 15 sene evvel bana geldi ve ‘kitap çıkartalım’ dedi. Ben de ona, ‘Benim çalıp söylediğim gibi türkülerimin notalarını yazarsan, evet derim’ dedim, o da kabul etti. Türkülerimin tamamını, şiirlerimin tamamını bu kitapta birleştirip gelecek nesle bırakmak istiyoruz.”