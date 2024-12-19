Neşe Özkan kimdir, neden öldü?

Neşe Özkan, televizyon dünyasında adını geniş kitlelere duyuran, özellikle Show TV'nin yarışma programı "Gelin Evi" ile tanınan bir isimdir. Yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile programda dikkatleri üzerine çeken Özkan, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da aktif bir takipçi kitlesine sahipti. Peki, Neşe Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

NEŞE ÖZKAN KİMDİR VE NEDEN ÖLDÜ?

Neşe Özkan, 28 yaşında, aslen Trabzonlu bir Instagram fenomeniydi. Trabzonspor taraftarıydı. Son zamanlarda estetik ameliyatlar geçiren Özkan, karın germe ve göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbinin durduğu iddiasıyla hayatını kaybetti. Özkan, sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahipti ve Şubat ayında Show TV'nin "Gelin Evi" programına katılmıştı.