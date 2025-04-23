Neşe Karaböcek: Dünyamı yıktılar

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TÜRK müziğinin dev ismi Neşe Karaböcek, hayatını konu alan “İşte Benim Masalım” isimli kitabın tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla buluştu. Geçen gün Şişli Marriott Hotel’de gerçekleşen etkinlikte Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes ile birlikte kameraların karşısına geçen Karaböcek, kitabıyla ilgili soruları yanıtladı. Kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek’in olay yaratan ilişkisine de yer veren sanatçı, “Evet, ona da değindim. Küçük bir şey, teferruatlı anlatmadım. Onun da çocukları var, bizim de. Hepsini düşünerek usturuplu yazmaya çalıştım” dedi. Sanatçı, “Kardeşinizi affettiniz mi?” sorusuna ise “Yok” yanıtını verdi.

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Neşe Karaböcek, uzun yıllardır konuşulan olay ilişkiyi kitabında “Kardeşim Gülden’in anamızı babamızı, aile şerefimizi hiç düşünmeden her fırsatta bana çirkin iftiralar atması, benim bu zorunlu açıklamalarıma sebep oldu” diyerek anlattı: “İlk eşim Atilla beni aldatıyordu. Kiminle mi? Kız kardeşim Gülden’le. Bu olayı tesadüfen öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı. Evliyken evimizde yüzüme riyakârca baka baka yıllarca bana ihanet etmişler. Biri mutlu koca, diğeri masum kız kardeş rolünde. Öğrenir öğrenmez boşanmak için hemen mahkemeye başvurdum. Alper’imin velayetini istedim. Sözde eşim olacak Atilla boşanmamak için telaşla dostların yardımını istedi. Kararımdan asla dönmeyeceğimi kesin bir ifadeyle söyledim. Bir gün kapıma geldi, açmadım. Ağlayarak af diliyordu. Mahallemizin bekçisi sevgili Mehdi Bey geldi, onu tutup götürdü. Şu önemli ayrıntıya dikkat edin lütfen: Kapıyı açsaydım, barışsaydım, ne yapacaktı? Kız kardeşim Gülden’i ortada bırakacaktı. Skandal malzemesi bir kurban olarak. Vicdana bakın.”

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