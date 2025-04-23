Neşe Karaböcek: Dünyamı yıktılar

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 07:52
Neşe Karaböcek, hayatını anlattığı kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek’in olay yaratan ilişkisine de yer verdi. İlişki ortaya çıktıktan sonra eşinin kendisine barışmak için yalvardığını yazan Karaböcek, “Barışsaydım Gülden’i ortada bırakacaktı” ifadelerini kullandı.
TÜRK müziğinin dev ismi Neşe Karaböcek, hayatını konu alan “İşte Benim Masalım” isimli kitabın tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla buluştu. Geçen gün Şişli Marriott Hotel’de gerçekleşen etkinlikte Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes ile birlikte kameraların karşısına geçen Karaböcek, kitabıyla ilgili soruları yanıtladı. Kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek’in olay yaratan ilişkisine de yer veren sanatçı, “Evet, ona da değindim. Küçük bir şey, teferruatlı anlatmadım. Onun da çocukları var, bizim de. Hepsini düşünerek usturuplu yazmaya çalıştım” dedi. Sanatçı, “Kardeşinizi affettiniz mi?” sorusuna ise “Yok” yanıtını verdi. BİRİ MUTLU KOCA DİĞERİ MASUM KARDEŞ ROLÜNDE
Neşe Karaböcek, uzun yıllardır konuşulan olay ilişkiyi kitabında “Kardeşim Gülden’in anamızı babamızı, aile şerefimizi hiç düşünmeden her fırsatta bana çirkin iftiralar atması, benim bu zorunlu açıklamalarıma sebep oldu” diyerek anlattı: “İlk eşim Atilla beni aldatıyordu. Kiminle mi? Kız kardeşim Gülden’le. Bu olayı tesadüfen öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı. Evliyken evimizde yüzüme riyakârca baka baka yıllarca bana ihanet etmişler. Biri mutlu koca, diğeri masum kız kardeş rolünde. Öğrenir öğrenmez boşanmak için hemen mahkemeye başvurdum. Alper’imin velayetini istedim. Sözde eşim olacak Atilla boşanmamak için telaşla dostların yardımını istedi. Kararımdan asla dönmeyeceğimi kesin bir ifadeyle söyledim. Bir gün kapıma geldi, açmadım. Ağlayarak af diliyordu. Mahallemizin bekçisi sevgili Mehdi Bey geldi, onu tutup götürdü. Şu önemli ayrıntıya dikkat edin lütfen: Kapıyı açsaydım, barışsaydım, ne yapacaktı? Kız kardeşim Gülden’i ortada bırakacaktı. Skandal malzemesi bir kurban olarak. Vicdana bakın.”HEM KARDEŞİMLE ALDAT HEM DE SERVET İSTE
Karaböcek, eski eşinin boşanmak için kendisinden bir servet istediğini de açıkladı: “Oğlum Alper’imin velayetini bana vermesi için şartları vardı. Sahibi olduğum Elenor Plak şirketini, Mercedes arabamı, ayrıca artık onun olacak plak şirketi için iki longplay doldurmamı istiyordu. Bu ne utanmazlık, ne pişkinlik, ne haysiyetsizlikti. Hem beni kardeşim Gülden’le aldat hem de oğlunun velayetine karşılık servet iste. Benden kopardıklarıyla yeni hayatını refah içinde sürdürecekti. Her şeyi verdim ve oğlumun velayetini üzerime aldım. İstesem hayatını zindan eder, zina suçundan cezaevine attırabilirdim. O tarihte yasa böyleydi.” Neşe Karaböcek
, o dönem ortaya atılan bir iddiaya da yanıt verdi: “Güya annemler Gülden’i sokağa atmış, Atilla Bey de himayesine almış. Böyle bir şey asla olmadı.”