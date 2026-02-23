Nermin Abadan Unat’ın hayatı belgesel oldu

Haberin Devamı

ÇEKİMLER TAMAMLANDI

Türkiye’nin ilk kadın siyaset bilimcilerinden Nermin Abadan Unat’ın hayatını konu alan belgesel filmin çekimleri tamamlandı.

Yönetmenliğini Hüseyin Karabey’in üstlendiği, görüntü yönetmenliğini Orçun Özkılıç’ın yaptığı belgeselde, Nermin Abadan Unat’ın yaşam öyküsü hem kendi anlatımları, hem de kurmaca sahnelerle izleyiciye aktarılıyor. Unat’ı farklı yaş dönemlerinde oyuncu Gizem Erman Soysaldı canlandırdı. Kurmaca sahnelerde Soysaldı’ya, ünlü şair ve yazar Ahmet Muhip Dıranas karakteriyle Mert Fırat eşlik etti.

Belgeselin oyuncu kadrosunda ise Emrah Özdemir, Emre Yıldızlar, Dersu Yavuz, Ezo Ülger ve İlkay Bilgiç de yer alıyor.

Nermin Abadan Unat, 2025 yılı aralık ayında 104 yaşında hayatını kaybetti.

GELİRİ EĞİTİM İÇİN KULLANILACAK

Belgesel, eğitim almayı her şeyden çok isteyen Unat’ın 20. yüzyıl Türkiye’sinde; savaşların, imkânsızlıkların, zorlukların, erkeklerin ve darbelerin arasında geçen zorlu yolculuğunu anlatıyor.

Yönetmen Hüseyin Karabey, proje kapsamında iki yıl boyunca Nermin Abadan Unat ile röportajlar gerçekleştirdi ve kapsamlı bir arşiv taraması yaptı.

On bine yakın fotoğraf, yüzlerce saat ses ve görüntü kaydı hem dijital arşive aktarıldı, hem de senaryo için titizlikle ayıklandı. 2026 yılı sonbaharında izleyiciyle buluşması planlanan belgeselin geliri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) çatısı altında eğitim burslarına aktarılacak.