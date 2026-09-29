Nejat Uygur’un film vasiyeti yok

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KEMAL SUNAL ANISI

Süheyl ve Behzat Uygur’un 25 yıl sonra sahneye taşıdığı “Şahane Pazar Sahnede” önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Uygur kardeşler, Bostancı Gösteri Merkezi’nin kendileri için özel bir anlam taşıdığını söyledi: “Burada kıymetli anılarımız var. Bir oyunumuza Kemal Sunal gelmişti. Babamız Nejat Uygur’la sohbet ettiler. Kemal Sunal ‘Seyirciyi nasıl bu kadar güldürebiliyorsun?’ diye sorunca, babamız ‘Bunu sen mi soruyorsun?’ dedi.”

ÖDÜL SİSTEMİNE KARŞIYIZ



Uygur kardeşlere Nejat Uygur adına bir ödül töreni düzenlemeyi düşünüp düşünmedikleri soruldu. İkili, “Babamız ödül sistemine karşıydı. Onun yerine geleneksel Türk tiyatrosunun yolundan gidecek oyuncuların yetişeceği bir yarışma yapılabilir” dedi. Kardeşler, Nejat Uygur’un hayatının sinemaya aktarılıp aktarılmayacağı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Serenay Sarıkaya esprisini yaptırmayın bize. Nejat Uygur’un böyle bir vasiyeti yok. Nejat Uygur esprileri seyircinin kafasında öyle kalsın istiyoruz. Film yapılınca iş başka bir yere gidiyor.”

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