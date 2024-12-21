Nejat İşler'in zor anları... Bir anda yere yığıldı

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Mekân çıkışı ayakta durmakta güçlük çeken İşler, kendisi için çağrılan taksiye doğru yürürken bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkan oyuncu, bindiği taksiyle uzaklaştı. Nejat İşler geçen ay da benzer görüntülerle gündeme gelmişti. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

2025 pozu

Yeni yılı sahnede karşılamaya hazırlanan Demet Akalın, konserin duyurusunu iddialı bir fotoğrafla yaptı.

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31 Aralık gecesi Pullman İstanbul Hotel’de sahneye çıkacak olan şarkıcı, leopar desenli mayosuyla çektirdiği kareyi “2025’e hazırız” notuyla paylaştı.

Sette sürpriz doğum günü

İlhan Şen’e önceki gün Gaziantep’te yer aldığı sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Set ekibinin sahneye pasta ile girmesiyle şaşıran oyuncu, pastasını ekip ile kesti. Şen, yapılan sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe’nin kraliçesi

Derya Uluğ, yeni imaja geçiş yaparak saçını sarıya boyadı. Fenerbahçe tutkusu olduğu bilinen ve her fırsatta takımını destekleyen şarkıcının sarı saçı sosyal medyadan birçok beğeni aldı.

Takipçileri, “Sarı sana çok yakışmış”, “Fenerbahçe’nin kraliçesi” gibi yorumlar yaptı. Geçen gün Ankara’da yeni imajı ile sahneye çıkan Uluğ’a Fenerbahçe’nin kanarya maskotu da eşlik etti.