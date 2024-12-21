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Nejat İşler'in zor anları... Bir anda yere yığıldı

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#Nejat İşler#Demet Akalın#Derya Uluğ
Nejat İşlerin zor anları... Bir anda yere yığıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 12:54

Nejat İşler önceki gece Asmalımescit’teki Corridor’daydı.

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Mekân çıkışı ayakta durmakta güçlük çeken İşler, kendisi için çağrılan taksiye doğru yürürken bir anda yere yığıldı.

Nejat İşlerin zor anları... Bir anda yere yığıldı

Arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkan oyuncu, bindiği taksiyle uzaklaştı. Nejat İşler geçen ay da benzer görüntülerle gündeme gelmişti. (Sayit DURMAZ)

Nejat İşlerin zor anları... Bir anda yere yığıldı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

2025 pozu

 Yeni yılı sahnede karşılamaya hazırlanan Demet Akalın, konserin duyurusunu iddialı bir fotoğrafla yaptı.

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Nejat İşlerin zor anları... Bir anda yere yığıldı

31 Aralık gecesi Pullman İstanbul Hotel’de sahneye çıkacak olan şarkıcı, leopar desenli mayosuyla çektirdiği kareyi “2025’e hazırız” notuyla paylaştı.

Sette sürpriz doğum günü

İlhan Şen’e önceki gün Gaziantep’te yer aldığı sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Nejat İşlerin zor anları... Bir anda yere yığıldı

Set ekibinin sahneye pasta ile girmesiyle şaşıran oyuncu, pastasını ekip ile kesti. Şen, yapılan sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe’nin kraliçesi

Derya Uluğ, yeni imaja geçiş yaparak saçını sarıya boyadı. Fenerbahçe tutkusu olduğu bilinen ve her fırsatta takımını destekleyen şarkıcının sarı saçı sosyal medyadan birçok beğeni aldı.

Nejat İşlerin zor anları... Bir anda yere yığıldı

Takipçileri, “Sarı sana çok yakışmış”, “Fenerbahçe’nin kraliçesi” gibi yorumlar yaptı. Geçen gün Ankara’da yeni imajı ile sahneye çıkan Uluğ’a Fenerbahçe’nin kanarya maskotu da eşlik etti.

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#Nejat İşler#Demet Akalın#Derya Uluğ

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