Nejat İşler hastaneye mi kaldırıldı? Açıklama geldi!

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Oyuncu Nejat İşler'in alkol zehirlenmesi yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan haber İşler'in sevenlerini üzüntüye boğdu.

Daha önce sağlık sorunları yaşayan İşler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddialara cevap verdi.

Zaferin Rengi filminin setinde olduğunu belirten oyuncu, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi.



Zaferin Rengi, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor.