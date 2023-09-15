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Nejat İşler hastaneye mi kaldırıldı? Açıklama geldi!

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#Nejat İşler#Zaferin Rengi#Nejat İşler Sağlık Durumu
Nejat İşler hastaneye mi kaldırıldı Açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 12:10

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Nejat İşler'dan açıklama geldi: İşimdeyim, gücümdeyim!

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Oyuncu Nejat İşler'in alkol zehirlenmesi yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan haber İşler'in sevenlerini üzüntüye boğdu.

Daha önce sağlık sorunları yaşayan İşler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddialara cevap verdi.

Zaferin Rengi filminin setinde olduğunu belirten oyuncu, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi.

Nejat İşler hastaneye mi kaldırıldı Açıklama geldi

ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN KONUSU

Zaferin Rengi, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor.

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#Nejat İşler#Zaferin Rengi#Nejat İşler Sağlık Durumu

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