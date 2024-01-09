Nejat İşler eski rol arkadaşı İnanç Konukçu ile kavga etti

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İşler önceki gece oyuncu arkadaşı Birce Akalay’la Asmalımescit’teki bir mekânda eğlendi.

İddiaya göre ikili eğlenirken yanlarına İnanç Konukçu geldi.

Alkolün etkisiyle Konukçu’yu tanıyamayan Nejat İşler, eski rol arkadaşına vurdu.

Birce Akalay’ın çıkan arbedeye müdahale etmek isterken darbe aldığı öne sürüldü.

İnanç Konukçu olayla ilgili “Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama” açıklamasını yaptı.

Birce Akalay ve Nejat İşler’in menajerleri de çıkan kavga haberlerini doğrularken, konuyla ilgili detaylı açıklama yapmadı. Öte yandan kavga sırasında darbe aldığı iddia edilen Birce Akalay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.