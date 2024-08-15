Nejat Alp'ten Işın Karaca'ya cevap: Maddi ve manevi ihtiyacım yok

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TÜRK müziğinin usta sanatçılarından Nejat Alp, uzun yılların ardından yapımcılığını Hüseyin Usta’nın üstlendiği ‘Bitsin Artık’ isimli yeni şarkısını Diamond Media etiketiyle yayınladı.

Çalışmasını İstanbul’da kliplendiren sanatçı, “Çok güzel bir işe imza attık. Tam bir yaz klibi ortaya çıkardık” dedi. Alp, çekimler sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi ve Işın Karaca’nın “Bana birileri söyledi. Nejat Alp çok zor durumdaymış. Maddi ve manevi yardıma ihtiyacı varmış” sözlerine cevap verdi.



3 gün üzüntüden uyuyamadım



Nejat Alp, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi ve ekledi:

“Işın Karaca’nın kendisiyle hiç tanışmadım. Kötü niyetle söylemiyordur. Mutlaka iyi niyetlidir ama insan bir teyit etmez mi? Arayıp ulaşıp ‘Gerçekten böyle bir şey var mı?’ diye sormaz mı? ‘Nejat Alp çok zor durumda, maddi ve manevi yardıma ihtiyacı var’ diyor. Çok üzüldüm, 3 gün uyuyamadım. 55 senedir bu sektörde çok çalıştım. Hâlâ daha çalışıyorum. Maddi ve manevi hiçbir şeye ihtiyacım yok. Beni tanıyanlar zaten bunu iyi bilir. Bu açıklamalar karşısında hem çok şaşkınım hem de çok üzüldüm gerçekten.”