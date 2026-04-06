Nefise Karatay: İkinci seçildiğimde sokağa çıkamadım

#Nefise Karatay#Güzellik Yarışmaları#Cemre Onaylı
Nefise Karatay: İkinci seçildiğimde sokağa çıkamadım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 09:00

NEFİSE Karatay, Cemre Onaylı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Cemre ile TBT’nin konuğu oldu.

1997’de güzellik yarışmasında aldığı ikincilikle Türkiye’nin kendisini tanıdığını söyleyen Karatay, ardından Neşe Erberk Ajans’ta mankenlik yaptığını söyledi.

Güzellik yarışmalarının eskiden milli maç kadar ilgi gördüğünü de ifade eden ünlü isim, ikinci olduğu yarışmanın ertesi günü sokağa çıktığında herkesin onu tanıdığını söyledi:

“Dereceye girdiğimde gurur duydum. Benim için çok güzel bir deneyimdi.”

Yoğun bir çalışma süreci yaşayan Karatay, “En mutlu olduğum, kendimi en iyi ifade ettiğim anlar sunuculuk tecrübelerimdi. 2009-2016 yılları arasında döneme damga vuran kültür-sanat programı ‘Afiş’i sundum. Orası benim için bir okuldu. Çok severek, çok mutlu çalıştığım bir programdı” dedi.

Birçok yapımda rol alan Nefise Karatay, “Kurtlar Vadisi Pusu”nun senaryosunu hâlâ sakladığını açıkladı.

#Nefise Karatay#Güzellik Yarışmaları#Cemre Onaylı

BAKMADAN GEÇME!