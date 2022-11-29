Nedim Zeper’in sanal karakteri stil alışverişinde

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“Şakası Yok”, “Ben Bizi Özledim” ve “Seneler” gibi şarkılarıyla adını duyuran Nedim Zeper, kendi sanal karakterini Londra’da HangaarLab ekibiyle çalışarak ortaya çıkarmıştı. Sanal karakteriyle ‘metaverse’ evrenine adım atan sanatçı, çalışmalarını dijital dünyada sürdürmeye karar verdi.

Nedim Zeper’in sanal karakteri, Benan Bal ile alışveriş yaptı.

Nedim Zeper’in metaverse karakteri önceki gün stil danışmanı Benan Bal ile yeni projesi için alışverişe çıktı. Şarkıcının sanal karakteri, dünyaca ünlü şarkıcıların dijital klonlarının yer aldığı sanal gerçeklik ortamı ‘metaverse’de yakında hologram tekniğiyle çevrim içi konserler de verecek. Yakında bu karakterle iki klip de hazırlanacak.

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