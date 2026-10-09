Necla Uygur hayatını kaybetti! Yıllar önceki “Sıra bende” sözleri yeniden gündemde

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Behzat Uygur, annesinin vefatını duyurduğu paylaşımında, “Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur’un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Necla Uygur, 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Genco Erkal’ın ardından “Sıra bende” demişti

Necla Uygur’un vefatıyla birlikte, usta sanatçının Genco Erkal’ın ölümünün ardından verdiği röportajda kullandığı ifadeler yeniden hatırlandı.

Röportaj sırasında muhabirin tiyatro ve sinema dünyasında yaşanan kayıplara dikkat çekerek Genco Erkal’ın vefatını hatırlatması üzerine Uygur, “Sıra bende” yanıtını vermişti.

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Sanatçının vefatının ardından yeniden gündeme gelen bu konuşma, sevenlerini duygulandırdı.

“Genco Erkal benim turne arkadaşımdı”

Aynı röportajda Genco Erkal ile geçmişine de değinen Necla Uygur, usta sanatçının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Erkal ile eşi Nejat Uygur’un aynı yaşta, 86 yaşında hayatını kaybettiğini belirten Necla Uygur, “Ne söyleyebilirim, çok acı. Genco Erkal ile eşim aynı yaşta vefat etti. 86 yaşında o da vefat etti. Genco Erkal benim turne arkadaşımdı” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.