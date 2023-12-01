Necip Memilli: Kız babası olduktan sonra çok değiştim

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Ünlü isim, ailesine, çocukluğuna, oyunculuğuna dair özel açıklamalar yaptı. 2020 yılında eşi Didem Dayıcıoğlu ile kızları Asya’yı kucaklarına alan Necip Memili baba olduktan sonra değişen hayatını duygusal sözlerle anlattı:

“Usturuplu bir insanım artık. Kız çocuğu babası olduğum için daha usturuplu bir insanım, etrafa karşı... Büyük bir değişim yarattı bende kızım. 4-5 sene önceki halimle şu an ki halim arasında çok büyük fark var. Bakış açım değişti, insanları artık daha iyi dinliyorum. Arabayı hızlı kullanmıyorum.”