Necati Şaşmaz'ın son hali gündem oldu

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Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun Instagram’da paylaşılan fotoğrafına yorum yağdı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

'Ben iyiyim'

Şener Şen önceki akşam Taksim’de objektife takıldı. Muhabirlere gülerek “Siz evimi nereden buldunuz?” diye soran usta oyuncu, sağlık durumu sorulunca “Ben iyiyim” dedi. Tiyatro oyununun devam ettiğini dile getiren sanatçı, teşekkür ederek evine gitti. (Sayit DURMAZ)

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Bodrum sezonunu serumla noktaladı

İrem Derici, gıda zehirlenmesi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı Bodrum konserine önceki akşam çıktı.

Vida Loca Bodrum’da sevenleriyle buluşan İrem Derici, sahneden fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Bir Bodrum sezonu da serumlarla kapandı. Ölüm yeter bebeklerim, hep derim. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Hal Hal’a Zeynep imzası

“O Ses Almanya” ile tanınan Zeynep Avcı, Radyo D’de Çağlar Avcı’nın konuğu oldu.

Barış Manço şarkısı “Hal Hal”ı yorumlayan Zeynep Avcı, “Hal Hal’ı sevenlere saygısızlık yapmak istemedim, şarkının özünü boz-

madım. Ama bir Zeynep Avcı imzası da gerekiyordu” dedi.

Baba-kızdan tango şov

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, yeni konser projesi “Erol Evgin’le Dans Et”i evinin bahçesinde kızı Elvan Evgin Sheehan ile dans ettiği videoyla duyurdu.

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Erol Evgin, projenin ilk konserini 14 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da verecek. Gecede sanatçıya dansçılar tango, vals, rock’n roll, twist gibi dans şovlarıyla eşlik edecek.

Cinlerin Düğünü’nde buluştular

Ferit Karahan’ın yeni filmi “Cinlerin Düğünü”, Demet Özdemir ve İlhan Şen’i bir araya getirdi.

Yapımcılığını Türkiye’den Berton Medya, FK Film, Asteros, Romanya’dan Flama ve Sırbistan’dan See Film’in üstlendiği “Cinlerin Düğünü”nün çekimleri ekim ayında Erzincan’da başlayacak. Film, bir ailenin üç kuşağa yayılan dağılma hikâyesini seyirciyle buluşturacak.