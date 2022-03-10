Necati Şaşmaz: Muazzez Hanım şarkımı okusun

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HÂLÂ ‘POLAT’ DİYORUM

Necati Şaşmaz ve Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gece Etiler’deki Dönerci Serkan Usta adlı mekandan ayrılırken görüntülendi. Ersoy, “Canlı yayınım vardı. Necati Bey programı izlemiş. Aradı, ‘Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dedi. ‘Yemeğe geçiyorum gel’ dedim, kırmadı geldi sağ olsun” dedi. Şaşmaz’a “Kurtlar Vadisi”ndeki karakteri Polat’ın ismiyle hitap eden Ersoy, “Kendisine hâlâ Polat diyorum. Polat Alemdar milyonların sevgilisi” diye konuştu.

KENDİM DE SESLENDİRECEĞİM

Necati Şaşmaz’a “Sizi uzun zamandır göremiyoruz, neler yapıyorsunuz şu sıralar?” diye soruldu. Ünlü oyuncu, müziğe merak sardığını açıkladı: “Şimdi müzikle ilgileniyorum. Birkaç tane parçam var, onları paylaşıyorum. Eğer Muazzez Hanım beğenirse birini onun söylemesini isterim. Kendim de seslendirmeye çalışacağım. Bir de yazdığım ve okuduğum senaryolar var, onlarla ilgileniyorum.”

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MUAZZEZ ESOY'DAN MESLEKTAŞLARINI KIZDIRACAK SÖZLER

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde TRT Müzik’te yayınlanan canlı performans programında imalı bir açıklama yaptı ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sanatçı, “Instagram’da gezinirken, bazı meslektaşlarımın bizim her hafta yayınlanan programımızdan repertuvar yaptıklarını görüyorum. İzlenimlerim o doğrultuda. Bu da beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor” dedi.

HİCAZ DİVAN DA OKUSUNLAR

Türk müziğinin usta yorumcusu şöyle dedi:

“İstiyorum ki mesela Müheyya Oldu Meclis, bir Hicaz Divan, bir Şehnaz Divan da okusunlar. Gerçekten çok mutlu olacağım.”