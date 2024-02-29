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Nebahat Çehre'den aşk itirafı:1988’den beri yalnızım

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#Nebahat Çehre#Yılmaz Güney#Nebahat Çehre Biyografi
Nebahat Çehreden aşk itirafı:1988’den beri yalnızım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 08:01

Nebahat Çehre, “Aramızda Kalmasın” programında hakkında merak edilenleri anlattı.

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Yılmaz Güney’le 1967 yılında evlenip 1 yıl sonra boşanan usta oyuncu, “Hayatınızda neden aşk yok?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“1988’den beri yalnızım. Sebebi yok. Hayatım sevgi üzerine kurulu. Sevmediğim ne işi yapar ne de birlikteliği yaşarım. Fakat çok güzel evliliğim oldu.”

Sanatçı, oyunculukta kuralları da olduğunu söyledi: “Hiçbir erkekle filmde yatağa girmedim. Çünkü oyuncu olarak istemiyorum. Dizilerde sadece öpüşme sahnesi oldu. Her şeyin bir yakışan yaşı var. Gençler yapsın.”

Nebahat Çehreden aşk itirafı:1988’den beri yalnızım



BİNLERCE TL’Yİ BİR RUJA VERMEM

Oyuncu, bu ekonomik şartlarda alışveriş yapmaktan utandığını belirtti ve ekledi: “40 senelikte kıyafetim var. Bu ekonomik koşullarda gereksiz harcama yapmayı tercih etmiyorum. Binlerce TL’yi bir ruja vermekten utanıyorum. Yeri gelince minibüse, dolmuşa, metroya biniyorum. Orada yaşananı bilmeniz gerek. İnsanlarla bir arada olmayı seviyorum.”

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#Nebahat Çehre#Yılmaz Güney#Nebahat Çehre Biyografi

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