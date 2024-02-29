Nebahat Çehre'den aşk itirafı:1988’den beri yalnızım

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Yılmaz Güney’le 1967 yılında evlenip 1 yıl sonra boşanan usta oyuncu, “Hayatınızda neden aşk yok?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“1988’den beri yalnızım. Sebebi yok. Hayatım sevgi üzerine kurulu. Sevmediğim ne işi yapar ne de birlikteliği yaşarım. Fakat çok güzel evliliğim oldu.”
Sanatçı, oyunculukta kuralları da olduğunu söyledi: “Hiçbir erkekle filmde yatağa girmedim. Çünkü oyuncu olarak istemiyorum. Dizilerde sadece öpüşme sahnesi oldu. Her şeyin bir yakışan yaşı var. Gençler yapsın.”