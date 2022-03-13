‘Neandria’ya ekolojik set kuruldu

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Film, Neandria antik kentinin yakınlarında, küçük bir köyde yaşayan ve atletizm müsabakalarına hazırlanan Suna adlı genç bir kadının hikâyesini anlatacak.

“Neandria”nın oyuncu kadrosunda Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer ve Ayşegül Kopartan rol alıyor.

Filmde Deniz İlhan ve rap’çi İzzy İsmail de ilk oyunculuk deneyimleriyle beyazperdede olacak. Yapımcılığını Ömer Atay’ın üstlendiği film ayrıca Türkiye’nin ekolojik anlamda ilk sürdürülebilir yapım girişimi olacak.

Sette kullanılacak bütün malzemelerden başlayarak ulaşım, konaklama, kostüm gibi her başlıkta çevre sorunlarına proaktif bir yaklaşımı öngören çözümler geliştirilecek.