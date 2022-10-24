Haberin Devamı

ÇOCUĞUN YANINDA KONUŞMAYALIM

Reha Muhtar, önceki gün ikiz çocuklarından Poyraz Deniz ile Bebek Lucca’da kahvaltı yaparken objektife yansıdı. Eski eşi Deniz Uğur’un kızına şiddet uygulamakla suçladığı Muhtar, oğluyla yakından ilgilendi.

Mekân çıkışı muhabirler Reha Muhtar ’a eski eşinin şiddet iddialarıyla ilgili sorular yöneltti. Ünlü televizyoncu ise “Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım, 13 yaşında çocuk” diyerek oğluyla birlikte uzaklaştı. (Behlül AYDIN)

SOĞUK HAVA REPERTUVAR DEĞİŞTİRDİ

Soğuk hava ünlü şarkıcıya repertuvar değiştirtti. Berkay, konserin başında alanı dolduran 12 bin kişiye “Hava biraz soğuk.

Haberin Devamı

Full hareketli şarkılar söyleyeceğim, tamam mı?” diye seslendi. Dinleyicilerin alkışlarıyla onayladığı Berkay, şarkılarıyla hem dans etti hem de dans ettirdi.

ÇİFTE MUTLULUK

Murat Yıldırım, eşi İman Elbani’nin yeni yaşını geçen ay dünyaya gelen kızları Miray’la birlikte kutladı.

Ünlü oyuncu, eşi için organize ettiği kutlamadan bir videoyu sosyal medyada “İyi ki doğdun her şeyim. Hoş geldin canımız Miray’ımız” notuyla paylaştı.

PROJE SAKALI

Engin Öztürk geçen akşam Armutlu’daki bir mekândaydı.

Çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, “Yeni bir projemiz var. Sakallarımı o yüzden uzatıyorum. Çok güzel olacağından şüpheniz olmasın” dedi. ◊ Sayit DURMAZ

HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİLER

Pop müziğin duayeni Erol Evgin, geçen akşam Jolly Joker Private adlı mekânda sevenleriyle buluştu.

Haberin Devamı

Sanatçı, İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği konserde “Ateşle Oyna ma”, “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “İçimdeki Fırtına” gibi altın sevilen şarkılarını seslendirdi. Dinleyicileri Evgin’e hep bir ağızdan eşlik etti. (Sayit DURMAZ)