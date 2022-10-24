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'Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım, 13 yaşında çocuk'

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#Reha Muhtar#Murat Yıldırım#İmane Elbani
Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım, 13 yaşında çocuk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 09:12

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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ÇOCUĞUN YANINDA KONUŞMAYALIM

Reha Muhtar, önceki gün ikiz çocuklarından Poyraz Deniz ile Bebek Lucca’da kahvaltı yaparken objektife yansıdı. Eski eşi Deniz Uğur’un kızına şiddet uygulamakla suçladığı Muhtar, oğluyla yakından ilgilendi.

Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım, 13 yaşında çocuk


Mekân çıkışı muhabirler Reha Muhtar’a eski eşinin şiddet iddialarıyla ilgili sorular yöneltti. Ünlü televizyoncu ise “Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım, 13 yaşında çocuk” diyerek oğluyla birlikte uzaklaştı. (Behlül AYDIN)

SOĞUK HAVA REPERTUVAR DEĞİŞTİRDİ

Soğuk hava ünlü şarkıcıya repertuvar değiştirtti. Berkay, konserin başında alanı dolduran 12 bin kişiye “Hava biraz soğuk.

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Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım, 13 yaşında çocuk

Full hareketli şarkılar söyleyeceğim, tamam mı?” diye seslendi. Dinleyicilerin alkışlarıyla onayladığı Berkay, şarkılarıyla hem dans etti hem de dans ettirdi.

ÇİFTE MUTLULUK

Murat Yıldırım, eşi İman Elbani’nin yeni yaşını geçen ay dünyaya gelen kızları Miray’la birlikte kutladı.

Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım, 13 yaşında çocuk

Ünlü oyuncu, eşi için organize ettiği kutlamadan bir videoyu sosyal medyada “İyi ki doğdun her şeyim. Hoş geldin canımız Miray’ımız” notuyla paylaştı.

 PROJE SAKALI

Engin Öztürk geçen akşam Armutlu’daki bir mekândaydı.

Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım, 13 yaşında çocuk

Çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, “Yeni bir projemiz var. Sakallarımı o yüzden uzatıyorum. Çok güzel olacağından şüpheniz olmasın” dedi. ◊ Sayit DURMAZ

 HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİLER

Pop müziğin duayeni Erol Evgin, geçen akşam Jolly Joker Private adlı mekânda sevenleriyle buluştu.

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Ne olur çocuğun yanında konuşmayalım, 13 yaşında çocuk

Sanatçı, İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği konserde “Ateşle Oyna ma”, “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “İçimdeki Fırtına” gibi altın sevilen şarkılarını seslendirdi. Dinleyicileri Evgin’e hep bir ağızdan eşlik etti. (Sayit DURMAZ)

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#Reha Muhtar#Murat Yıldırım#İmane Elbani

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