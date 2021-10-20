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Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında? Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün tarihi belli oldu!

#Nazlı Kaya#Nazlı Kaya Kimdir#Nazlı Kaya Düğün
Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün tarihi belli oldu

Geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti sade bir nikah töreni ile dünya evine girmişti. Gözler asıl düğünün yapılacağı tarihe çevrilmişken ünlü çiftten düğün tarihi ile ilgili açıklama geldi. Nikah gelinliği çok konuşulan Nazlı Kayı'nın düğünde giyeceği gelinlik de merakla bekleniyor. Peki, Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında, Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı düğünü ne zaman? İşte merak edilenler...

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Güzelliğiyle dikkat çeken Nazlı Kayı düğünü ve gelinliği ile merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Hacı Sabancı ile nikah töreni gerçekleşen Nazlı Kayı gelinliği ile çok konuşulmuştu. Asıl gelinliği düğünde giyecek olan Nazlı Kayı'nın bu kez nasıl bir gelinlikten yana tercihini kullanacağı merak ediliyor. İşte beklenen Nazlı Kaya Hacı Sabancı düğün tarihi ve Nazlı Kaya hakkında detaylar...

Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün tarihi belli oldu

NAZLI KAYI KİMDİR?

28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi.

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