Nazlı Hamarat kimdir, nereli kaç yaşında?

Nazlı Hamarat, 1988 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. Bandırma da bulunan Marmara Sinemasının sahibi Zekai Hamarat'ın kızıdır. İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur.

Nazlı Hamarat, önce 2011 yılında önce "24 saat" adlı albümünü sonra da "Tak" adlı albümünü çıkardı. Nazlı Hamarat'ın çıkış şarkısı olan "24 Saat"i, Türkiye'de en son Serdar Ortaç'ın "Poşet", Fatih Ürek'in "Sus" şarkılarının bestecisi, yurt dışında da Bob Sinclar, Pitbull, Shaggy gibi dünya starları ile yaptığı çalışmalarla tanınan Costi Ionita besteledi. Şarkının sözleri ise Burak Buluç'a ait. 2012 yılında bir röportajında Türkiye'nin ilk ve tek showgirl görevini üstlendiğini söyledi.

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