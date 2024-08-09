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Nazlı Bilginer: Annemi izlerken gözlerim doluyor

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#Aşkın Nur Yengi#Haluk Bilginer#Nazlı Bilginer
Nazlı Bilginer: Annemi izlerken gözlerim doluyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 09:35

Aşkın Nur Yengi, Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Geceye damga vuran şarkı, çocuk gelinleri anlatan “Ünzile” oldu. Şarkı sırasında Yengi’ye sahnede gelinlik giymiş bir kız çocuğu eşlik etti.

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Aşkın Nur Yengi, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eski eşi Haluk ilginer’le kızı Nazlı da vardı.

Nazlı Bilginer: Annemi izlerken gözlerim doluyor

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Aşkın Nur Yengi, “Kızımın ve babasının burada olması benim için ayrı bir heyecan” dedi. Nazlı Bilginer de sorular üzerine “Annemi izlerken gözlerim doluyor. Muhtemelen bu akşam da gözlerim dolacak” diye konuştu.

“Aşkın Nur Yengi Senfonik” adlı konserde sanatçıya 42 kişiden oluşan Pera Filarmoni Orkestrası ile 50 müzisyen eşlik etti.

Nazlı Bilginer: Annemi izlerken gözlerim doluyor


“Allah Şahit” şarkısıyla başladığı gecede “Yalancı Bahar”, “Seni Aldattım”, “Yazık”, “Serserim” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Yengi, 2.5 saatten fazla sahnede kaldı. “Ayrılmam” şarkısında “Siz bana gelmişsiniz, ben size gelmez miyim” diyerek sahneden inip seyircinin arasına karışan sanatçı, “Bile Bile” şarkısıyla da Harun Kolçak’ı andı.

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Nazlı Bilginer: Annemi izlerken gözlerim doluyor


Aşkın Nur Yengi sahnesinde çocukları da ağırladı. Küçük yaştaki kız çocuklarının yer aldığı “zambak zumbak dön arkana iyi bak” oyununu sahnesine taşıyan Yengi, ardından çocuk gelinleri anlatan “Ünzile” şarkısını seslendirdi. Şarkı boyunca sanatçının yanı başında gelinlik giymiş bir çocuk vardı. 

Nazlı Bilginer: Annemi izlerken gözlerim doluyor

Sezen’i sahne için henüz kandıramadım

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aşkın Nur Yengi, yeni projeleri için Sezen Aksu’nun kendisine çok güzel şarkılar hazırladığını da açıkladı: “Eylül ayında kliple beraber yayınlayacağız. Çok heyecanlıyım.” Sanatçı, Aksu’yu sahnelere döndürmek için çabaladığını da söyledi: “Çok uğraştım ama istemiyor. Henüz kandıramadım.”

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#Aşkın Nur Yengi#Haluk Bilginer#Nazlı Bilginer

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