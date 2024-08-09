Nazlı Bilginer: Annemi izlerken gözlerim doluyor

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Aşkın Nur Yengi, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eski eşi Haluk ilginer’le kızı Nazlı da vardı.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Aşkın Nur Yengi, “Kızımın ve babasının burada olması benim için ayrı bir heyecan” dedi. Nazlı Bilginer de sorular üzerine “Annemi izlerken gözlerim doluyor. Muhtemelen bu akşam da gözlerim dolacak” diye konuştu.

“Aşkın Nur Yengi Senfonik” adlı konserde sanatçıya 42 kişiden oluşan Pera Filarmoni Orkestrası ile 50 müzisyen eşlik etti.

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“Allah Şahit” şarkısıyla başladığı gecede “Yalancı Bahar”, “Seni Aldattım”, “Yazık”, “Serserim” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Yengi, 2.5 saatten fazla sahnede kaldı. “Ayrılmam” şarkısında “Siz bana gelmişsiniz, ben size gelmez miyim” diyerek sahneden inip seyircinin arasına karışan sanatçı, “Bile Bile” şarkısıyla da Harun Kolçak’ı andı.

Aşkın Nur Yengi sahnesinde çocukları da ağırladı. Küçük yaştaki kız çocuklarının yer aldığı “zambak zumbak dön arkana iyi bak” oyununu sahnesine taşıyan Yengi, ardından çocuk gelinleri anlatan “Ünzile” şarkısını seslendirdi. Şarkı boyunca sanatçının yanı başında gelinlik giymiş bir çocuk vardı.

Sezen’i sahne için henüz kandıramadım

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aşkın Nur Yengi, yeni projeleri için Sezen Aksu’nun kendisine çok güzel şarkılar hazırladığını da açıkladı: “Eylül ayında kliple beraber yayınlayacağız. Çok heyecanlıyım.” Sanatçı, Aksu’yu sahnelere döndürmek için çabaladığını da söyledi: “Çok uğraştım ama istemiyor. Henüz kandıramadım.”