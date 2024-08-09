Nazlı Bilginer: Annemi izlerken gözlerim doluyor

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Aşkın Nur Yengi, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.
Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eski eşi Haluk ilginer’le kızı Nazlı da vardı.
Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Aşkın Nur Yengi, “Kızımın ve babasının burada olması benim için ayrı bir heyecan” dedi. Nazlı Bilginer de sorular üzerine “Annemi izlerken gözlerim doluyor. Muhtemelen bu akşam da gözlerim dolacak” diye konuştu.
“Aşkın Nur Yengi Senfonik” adlı konserde sanatçıya 42 kişiden oluşan Pera Filarmoni Orkestrası ile 50 müzisyen eşlik etti.
Sezen’i sahne için henüz kandıramadım
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aşkın Nur Yengi, yeni projeleri için Sezen Aksu’nun kendisine çok güzel şarkılar hazırladığını da açıkladı: “Eylül ayında kliple beraber yayınlayacağız. Çok heyecanlıyım.” Sanatçı, Aksu’yu sahnelere döndürmek için çabaladığını da söyledi: “Çok uğraştım ama istemiyor. Henüz kandıramadım.”