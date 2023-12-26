Nazan Öncel'in parodi karakteri Mücever!

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Sanatçı, önceki gün yayınladığı bir videoyla bu paylaşımlarına devam edeceğini duyurdu.

Bestelediği şarkılarla pop müziğe damga vuran Öncel, kendine “yeni bir oyun alanı” açmaya çalıştığını dile getirdi:

“Biliyorsunuz senelerden beri o çok sevdiğiniz şarkıları yazıp duruyorum. Ama artık öyle bir noktaya geldim ki, şarkı yazmak benim için çocuk işi, bebe işi olmaya başladı. Hâl böyle olunca kendime zaman zaman farklı oyun alanları açmaya çalışıyorum. Bununla beraber kısa parodiler kaleme alıp canlandırıyorum ve sizinle paylaşıyorum. Tabii her türlü görüşe saygım var. ‘Nazan sen şarkılarına dön kızım’ da diyebilirsiniz, ‘İyi gidiyor devam et’ de diyebilirsiniz. Ne yapacaksak beraber yapacağız yine şarkılarımızda yaptığımız gibi. Paylaşımları seviyorum ben, öyle çoğalıyor insan diye düşünüyorum. Bunu da 2023’ün son haftasında bir dipnot olarak düşmek istedim.”