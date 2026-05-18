Nazan Öncel'den tartışma yaratan sözler: Kanlıca’yı da gördük!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 15:37

Nazan Öncel, dün akşam verdiği konserde yaptığı açıklamalarla gündemde... Geçtiğimiz aylarda Sezen Aksu ile düet yapan sanatçı, sahneden yaptığı göndermelerle dikkat çekti. Tartışmaya katılan Demet Akalın, 'Önce bir destur' yorumunu yaptı.

Dostluk mesajlarının ardından gerilim iddiası

Müzik dünyasının iki önemli ismi Nazan Öncel ve Sezen Aksu, geçtiğimiz aylarda “Erkekler de Yanar” adlı şarkıda bir araya gelmişti.

Nazan Öncel, mart ayında yaptığı paylaşımda Sezen Aksu ile yeni bir şarkı hazırlığında olduklarını duyurmuş, “Erkekler de Yanar” düetinin 3 Nisan’da yayımlanacağını açıklamıştı. Ancak son konserinde yaptığı açıklamalar, ikili arasında gerilim yaşandığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Harbiye konserinde dikkat çeken sözler

Dün akşam İstanbul’daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Nazan Öncel, şarkı aralarında yaptığı konuşmalarla seyircilerin dikkatini çekti.

Yakın zamanda Sezen Aksu ile düet yaptıklarını hatırlatan Öncel, Aksu’nun yaşadığı Kanlıca’ya da gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım.”

Öncel sözlerinin devamında ise,

“Yakın bir geçmişte ‘Erkekler de Yanar’mış onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz… Kanlıca’yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün.” dedi.

Demet Akalın’dan Sezen Aksu’ya destek

Nazan Öncel’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Demet Akalın da tartışmaya dahil oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, Sezen Aksu’ya destek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Önce bir destur! Ah Sezen’im, pamuk kalplim sakın üzülme seni biliyoruz. Demiri, çeliği bilmem iyiliğini bilirim. Çocuğumuz, gençliğimizsin sen.”

 

 

