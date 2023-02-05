Nazan Öncel'den şaşırtan itiraf: 7 yıldır kendime bir şey almadım!

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Yakın zaman önce köpeği Kafka'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nazan Öncel, Twitter hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

7 yıldır kendisine hiçbir şey almadığını söyleyen Öncel, kişisel eşya sayısını da 110'a düşürdüğünü belirtti.

Nazan Öncel'in açıklaması şu şekilde:

"7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. "Ölüm var unutma diyorum" kendime Ben de geç uyananlardanım."

Öncel'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.