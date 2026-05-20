Nazan Öncel ve Sezen Aksu arasında neler yaşandı? Yarım asırlık dostluk yandı!

Nazan Öncel’in menajeri Yağız Yılmaz, sanatçının sahneden Sezen Aksu’ya yaptığı göndermeyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı:

“İki büyük usta, iki büyük dev. Biz bir düet yapıp ‘erkekleri yakacağız’ diye düşündük ama yarım asırlık dostluk yandı. Düetin yaratım sürecinde can sıkıcı olaylar yaşandı:

Sözler tutulmadı, izin verildiği halde ‘iznim yok’ denilip stüdyo sürecinde sanatçım ses mühendislerinin yanında küçük düşürüldü. Oysa Nazan Hanım ‘Sezen, aranan ekmek gibidir’ deyip her gün kendisine sevgisini dillendiren biri olarak bu dostluğunun karşılığını göremedi, karşı ekipten sert tepkiler, küçük düşürücü hamleler ve ‘şarkıyı durduruz’ gibi tehditlerle karşılık aldı. Duyuru yapmış olduğu için geri dönülmez bir noktaya geldiğinden şarkıyı yayınlamak zorunda kaldı. Böyle bir sonuçta olduğumuz için çok üzgünüz.”

'İNSANIZ İŞTE MÜKEMMEL DEĞİL'

Nazan Öncel, kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Öncel yaptığı açıklamada, "İnsanız işte mükemmel değil. Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama bu kadar hassas olan kalplere göre değildir böyle şeyler. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. 40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm. Bu yüzden o üzüntüyü demek ki daha fazla içimde tutamamışım. İnsanız işte mükemmel değil. Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola." ifadelerini kullandı.