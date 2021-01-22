Nathalie Delon kimdir, kaç yaşında vefat etti? Güzelliği ile bir döneme damga vurmuştu

Nathalie Delon 1 Ağustos 1941 tarihinde dünyaya geldi. Hem mankenlik hem de oyunculuk yapan Nathalie Delon, Alain Delon'nun eski karısı ve Anthony Delon'nun annesidir. Nathalie Delon 21 Ocak 2021'de Paris, Fransa'da kanserden 79 yaşında ölmüştür.

Oynadığı filmler şu şekilde;