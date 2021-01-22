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Nathalie Delon kimdir, kaç yaşında vefat etti? Güzelliği ile bir döneme damga vurmuştu
Nathalie Delon, 79 yaşında vefat etmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Alain Delon'un eşi olan Nathalie Delon, bir dönem pek çok filmde rol almıştı. Peki, Nathalie Delon kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Nathalie Delon 1 Ağustos 1941 tarihinde dünyaya geldi. Hem mankenlik hem de oyunculuk yapan Nathalie Delon, Alain Delon'nun eski karısı ve Anthony Delon'nun annesidir. Nathalie Delon 21 Ocak 2021'de Paris, Fransa'da kanserden 79 yaşında ölmüştür.
Oynadığı filmler şu şekilde;
|Yıl
|Film
|Rol
|2008
|Nuit de chien
|Risso
|1983
|Pair-impair
|1982
|Ils appellent ça un accident
|Julie Fabre
|1978
|I gabbiani volano basso
|Isabelle Michereau
|1977
|Gli ultimi angeli
|Elisabetta
|1977
|Fire in the Water
|1976
|Une femme fidèle
|Flora de Saint-Gilles
|1975
|The Romantic Englishwoman
|Miranda
|1973
|Profession: Aventuriers
|Marie Chapuis
|1972
|Le moine
|Mathilde
|1972
|Repeated Absences
|Sophie
|1972
|Sex-shop
|Jacqueline
|1972
|Bluebeard
|Erika
|1971
|When Eight Bells Toll
|Charlotte
|1971
|Doucement les basses (Easy Down There! or Take It Easy)
|Rita
|1969
|Army of Shadows
|Jean-François'nın bir arkadaşı (uncredited)
|1969
|Le main
|Sylvie
|1969
|Le sorelle
|Diana
|1968
|La leçon particulière
|Frederique Dampierre
|1967
|Le Samouraï
|Jane Lagrange
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