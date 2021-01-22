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GeriHayat Nathalie Delon kimdir, kaç yaşında vefat etti? Güzelliği ile bir döneme damga vurmuştu
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Hayat
Haber Giriş: 22.01.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Nathalie Delon kimdir, kaç yaşında vefat etti? Güzelliği ile bir döneme damga vurmuştu

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Nathalie Delon kimdir, kaç yaşında vefat etti? Güzelliği ile bir döneme damga vurmuştu
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Nathalie Delon, 79 yaşında vefat etmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Alain Delon'un eşi olan Nathalie Delon, bir dönem pek çok filmde rol almıştı. Peki, Nathalie Delon kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Nathalie Delon 1 Ağustos 1941 tarihinde dünyaya geldi. Hem mankenlik hem de oyunculuk yapan Nathalie Delon, Alain Delon'nun eski karısı ve Anthony Delon'nun annesidir. Nathalie Delon 21 Ocak 2021'de Paris, Fransa'da kanserden 79 yaşında ölmüştür.

Oynadığı filmler şu şekilde;

YılFilmRol
2008Nuit de chienRisso
1983Pair-impair 
1982Ils appellent ça un accidentJulie Fabre
1978I gabbiani volano bassoIsabelle Michereau
1977Gli ultimi angeliElisabetta
1977Fire in the Water 
1976Une femme fidèleFlora de Saint-Gilles
1975The Romantic EnglishwomanMiranda
1973Profession: AventuriersMarie Chapuis
1972Le moineMathilde
1972Repeated AbsencesSophie
1972Sex-shopJacqueline
1972BluebeardErika
1971When Eight Bells TollCharlotte
1971Doucement les basses (Easy Down There! or Take It Easy)Rita
1969Army of ShadowsJean-François'nın bir arkadaşı (uncredited)
1969Le mainSylvie
1969Le sorelleDiana
1968La leçon particulièreFrederique Dampierre
1967Le SamouraïJane Lagrange
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