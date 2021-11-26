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Nasipse Olur 2 geliyor

#Nasipse Olur#Algı Eke#Burak Sevinç
Nasipse Olur 2 geliyor

Şubat 2020 yılında vizyona giren, başrollerinde Algı Eke ve Burak Sevinç’in yer aldığı Nasipse Olur filminin ikincisi için yapımcı Vahdet Erdoğan'dan açıklama geldi.

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Nasipse Olur filminin ilkinin arkasından gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade eden yapımcı Vahdet Erdoğan, "Boyabat'tan dünyaya açılmak bizi çok mutlu etti. Filmi yurtdışından izleyenler hem doğal güzelliklerden, hem de hikayenin samimiyetinden çok etkilendiklerine dair mesajlar yazdı. Başrol oyuncumuz Burak Sevinç'in dünya çapında tanınıyor olması ve Algı Eke'yle yakaladığı uyum da insanların yüreğine dokunabilmemizin en büyük nedeni. Bu kadar istek ve sevgi dolu mesajların ardından biz de devam filmini çekmeye karar verdik. Harika bir senaryoyla geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Nasipse Olur 2 geliyor


NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Nasipse Olur'da küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in (Algı Eke) hayatının peş peşe gelen felaketlerle altüst olmasının ardından, başına gelen bütün felaketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan (Burak Sevinç) ile yollarının kesişmesi ve birbirlerinin hayatına dokunmaları konu ediliyor.
Nasipse Olur 2 geliyor


 VAHDET ERDOĞAN KİMDİR?

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 Nasipse Olur filminin yapımcısı Vahdet Erdoğan 1979’da Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, ortaokul ve liseyi İstanbul’un Üsküdar ilçesinde okuyan Vahdet Erdoğan, üniversite eğitimini halkla ilişkiler alanında bitirdi. Örgün eğitiminin dışında, kurumsal sosyal sorumluluk, reklamcılık, stratejik yönetim ve siyasal iletişim gibi alanlarda özel eğitimler alan Vahdet Erdoğan, reklam, tasarım, matbaa ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren farklı kuruluşlarda çalışmasının ardından 2003’te kendi şirketini kurdu.

Vahdet Erdoğan, lise dönemlerinden itibaren sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. SİYAD (Sinop İli ve İlçeleri Yardımlaşma Derneği) Çekmeköy Şube Başkanlığı ile SİYAD Genel Başkan Yardımcılığı yapan Vahdet Erdoğan, Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

 Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı Vekilliği ve Genel Merkez Delegeliği de yapan Vahdet Erdoğan, İstanbul Gazete ve Medya Habercileri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Kızılay’daki görevlerini yaparken Vanlı çocuklara 60 bin oyuncağın ulaştırıldığı, “Bir Oyuncak Bir Tebessüm” projesinin dışında Sıfır Noktası 80 Bin Oyuncak Kampanyası, Minik Eller Üşümesin ve 81 İl 81 Anaokulu Projelerinin organizasyonlarında görev alan Vahdet Erdoğan, bazı projelerin başkanlığını da yürüttü.

 

 

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#Nasipse Olur#Algı Eke#Burak Sevinç

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