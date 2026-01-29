Nasıl 36 kilo verdiğini anlattı: Pahalı kıyafetler beni motive etti

Haberin Devamı

IŞIN Karaca önceki gün Galataport İstanbul’da alışveriş yaptı. Şarkıcı, gazetecilere nasıl kilo verdiğini ve motivasyonunu anlattı:

“Yemeyince zayıflıyorsun. Kilo kötü bir şey değil. Fakat bedenini tanımak gerekiyor. Bedeni tanıyınca da beynini sıfırlıyorsun. 36 beden acayip pahalı kıyafetler ve 40 numara ayakkabılar aldım. Normalde 41 numara ayakkabı giyerim. Kıyafetleri odanın ortasına asıp ‘Bir gün giyeceğim’ dedim. Onlar için banka kredisi çektim. 25’inci sanat yılımda kilo sorunumu kökten çözmek istedim. Bir yılda eşim Can (Yapıcıoğlu) 25, ben 35 kilo verdim. Kan tahlilleri ve doktorla kiloları verdik. Bu ülkede 130 kiloyla ünlü oldum. Kadının bedeninin figür olmadan iş yapabildiğini öğrettim ama bunu 25 sene önce yaptım. Beynim obezmiş.”



BENİ BİKİNİYLE YAKALAYIN



Işın Karaca, beslenme düzenini de paylaştı:

“Haftanın iki günü iki öğünle besleniyorum, diğer günler tek öğün. Sağlıklı besleniyorum ama canım bazen tatlı çekiyor, onu da yiyorum. 93 kilodan, 57’ye düştüm. 1-2 kilo daha vermek istiyorum. Hedefim 59’du ama şimdi 55’i düşünüyorum. Yaz geliyor ve beni güzel bikiniyle yakalayın.”

ŞARKILARA ESTETİK YAPTIM

Şarkıcı, 25. yılına özel olarak yaptığı “Hit VS Hit The Remixes” albümüyle ilgili şunları söyledi:

“Pozitif bir albüm oldu. 25 yıl boyunca 12 albüm yaptım. Arabesk yaptım; herkes arabesk yaptı. Senfonik konser yaptım; herkes aynısını yaptı. Öncülük güzel bir şey. Negatif dünyada pozitif müzik üretmeye çalışıyorum. Beden, beyin ve kalp olarak yenilendim. Şarkılara da estetik yaptım. Yeni jenerasyonun anlayacağı ritimdeyim. Albümü dinleyince dans etmek istiyorsun.”

RAP’ÇİLERİ TANIMIYORUM

Işın Karaca, yakın zamanda Demet Akalın’la barışması hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

“Sahnede düştüm. Demet, ‘Kemik suyu mu içsen?’ yazdı. Onun kalbini de biliyorum. Küs kalmak kadar saçma bir şey yok. Onunla barıştığım için çok mutluyum. Sanki 3 yıldır küs değilmişiz gibiyiz. Demet’in bana küsmesinin sebebi şarkısını beğenmediğimi söylememdi. Onun kötülüğü için değildi. Sonrasında yılın şarkısını yaptı.”

Şarkıcı ayrıca “Demet’le dominant teyzeleriz. Bunu da sadece ben söyleyebilirim, başkası diyemez” sözleriyle Blok3’e gönderme yaptı. Karaca, “Biz edep ve terbiyeyle yetiştik. Yeni jenerasyonu da öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Rap’çileri tanımıyorum. Dinlediğim müzik tarzı değil. Gerçek rap’i takip ederim” açıklamasını yaptı.

SEVİLMEDİĞİMİ BİLİYORUM

Işın Karaca, hayatında canını yakan 2 kişi olduğunu açıkladı:

“Onlar sanat camiasından değil. Ben çok sevilmediğimi biliyorum. Patavatsız değil, dobrayım. Çok iyi şarkıcıyım, bu insanların işine gelmiyor. Ben dost istemiyorum. Belli yaştan sonra birini

hayatına almak istemiyorsun.”