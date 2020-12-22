Nar kırma geleneği nedir, anlamı ne? İşte nar kırma geleneği hakkında bilgiler

Yunan mitolojisinde önemli bir yeri olan nar, bolluk, bereket ve doğurganlığı temsil eder. Bilmecelere konu olan nar, aynı zamanda birçok geleneğin de parçası. Budizm’de Nar, hayatın tüm olumlu etkilerinin özü olarak kabul ediliyor ve evlerinde nar figürü bulunan ailelerin her türlü kötülükten korunup, berekete kavuşacağına inanılıyor. Anadolu’da yerini koruyan nar kırma ritüeli özellikle yeni bir yıla girerken önem taşır. Nar kırılarak girilen senenin bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Narı temizlemek biraz zor olduğundan genellikle kapı önünde kırılır ve ne kadar çok dağılırsa bereketin o kadar çok olacağına inanılır.



Ayrıca Anadolu ve Orta Doğu’da evlilik törenleri sonrası, çiftlere doğacak çocuklarını temsilen nar taneleri yedirilmesi ve başlarına serpilmesi de nar ile ilgili gelenekler arasında.