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Napoli'de hem iş hem tatil

Güncelleme Tarihi:

#Bestemsu Özdemir#Burak Deniz#Napoli
Napolide hem iş hem tatil
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 08:07

Yurtdışına açılmaya hazırlanan ve İtalyanca öğrenen Bestemsu Özdemir, iş görüşmesi için gittiği Napoli’de sevgilisi Burak Deniz’le tatil de yaptı.

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İTALYANCA ÖĞRENİYOR

İtalya’daki bir oyunculuk ajansıyla anlaşan ve İtalyanca öğrenmeye başlayan Bestemsu Özdemir, sevgilisi Burak Deniz’le birlikte gittiği Napoli’den döndü. Oyuncu, iş toplantısı için gittiği ülkede sevgiliyle tatil de yaptı.

Napolide hem iş hem tatil

TATİL DE, TOPLANTI DA GÜZEL GEÇTİ

Önceki gece İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Bestemsu Özdemir’le Burak Deniz’e seyahatlerinin nasıl geçtiği soruldu. Burak Deniz, “Hem tatilimiz hem toplantımız güzel geçti. Şimdi çok yorgunuz, daha sonra konuşalım” diyerek uzaklaştı. 

Napolide hem iş hem tatil

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#Bestemsu Özdemir#Burak Deniz#Napoli

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