Napoli'de hem iş hem tatil

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İTALYANCA ÖĞRENİYOR



İtalya’daki bir oyunculuk ajansıyla anlaşan ve İtalyanca öğrenmeye başlayan Bestemsu Özdemir, sevgilisi Burak Deniz’le birlikte gittiği Napoli’den döndü. Oyuncu, iş toplantısı için gittiği ülkede sevgiliyle tatil de yaptı.

TATİL DE, TOPLANTI DA GÜZEL GEÇTİ



Önceki gece İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Bestemsu Özdemir’le Burak Deniz’e seyahatlerinin nasıl geçtiği soruldu. Burak Deniz, “Hem tatilimiz hem toplantımız güzel geçti. Şimdi çok yorgunuz, daha sonra konuşalım” diyerek uzaklaştı.