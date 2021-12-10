Müzisyen Bora Gencer tek celsede boşandı

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Müzisyen Bora Gencer’in 13 yıllık eşi Hülya Gencer’e açtığı davanın duruşması görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Bora Gencer ile davalı Hülya Gencer hazır bulundu. Davalı Hülya Gencer ile 2008 yılında evlendiklerini belirten davacı Bora Gencer, ortak çocuklarının velayetinin davalı annede kalabileceğini söyledi. Mahkeme, davacı ve davalının ortak çocuklarının velayetinin annede kalmasına, çocuğun okul masraflarının baba tarafından karşılanmasına ve davacı Bora Gencer’in, çocuğu için 3 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

