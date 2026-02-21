Müzikte yapay zekâ tartışması

Haberin Devamı

GOOGLE, yapay zekâ ile müzik üretiminde yeni bir dönem başlattı. Şirket, yapay zekâ asistanı ‘Gemini’ ile kullanıcıların metin, fotoğraf ve videolardan ilham alarak 30 saniyelik özgün şarkılar bestelemesine imkân tanıyan yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılar, bu özellikle saniyeler içinde kendi şarkılarını oluşturabiliyor. Sistem, teknik bilgiye ihtiyaç duymadan yaratıcı fikirleri müziğe dönüştürmeyi mümkün kılıyor. Gemini kullanıcıları için sistem, şarkı sözlerini oluşturuyor, enstrümantal düzenlemeyi hazırlıyor, şarkıya uygun kapak tasarımı üretiyor. Böylece kullanıcılar yalnızca bir şarkı değil, aynı zamanda paylaşılabilir bir müzik içeriği elde ediyor. Müzik dünyasının önde gelen isimleri ise sektörün geleceği konusunda endişeli.

Duygular taklit edilemez

Erol Evgin: “Dijital dünyanın akıl almaz süratte değişmesi ve gelişmesi hepimizi şaşırtıyor ve hayranlık uyandırıyor. Ama özellikle müzikte duygular taklit edilemez. İnsanların duygularını katmadığı işlerin de bir yere kadar ömrü olur, kalıcılığını sürdüremez.”



Dijital hırsızlık

Ferhat Göçer: “Var olan yerli-yabancı bütün müzik kataloğu ve kültür birikimini vampir gibi emen, tek amacı teliften kaçmak için görüntü altına müzik hazırlamak olan emek hırsızı bir platformla karşı karşıyayız. Dünya müzik emekçileri de afallamış vaziyette bu teknolojik hırsızlığa karşı nasıl bir önlem alacağıyla ilgili hummalı bir çalışma içinde. Acilen yasalarla bu telif ve emek hırsızlığına karşı önlem alınmalı. Yapay zekâ ile üretilen müzikler sıfırdan ortaya çıkmıyor. Mevcut müziklerden, yıllardır üretilmiş eserlerden, yani eser ve hak sahiplerinin emeğinden besleniyor. Eser sahiplerinin haklarını dikkate almadan, herhangi bir lisanslama sürecine girmeden faaliyet gösteren yapay zekâ şirketlerini biz açıkça ‘dijital hırsız’ olarak değerlendiriyoruz.”



İnsan zekâsı önem kazanacak

Sıla: “Bu epey ince bir mesele. Yapay zekânın insan gücünü, işçiliği baltalayacağı kesin. Fakat ben bardağın dolu tarafına bakmayı seven biri olarak, insan zekâsının ve fikrinin daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Daha inovatif, kreatif fikirler bulmak, daha çok düşünmek, daha çok efor sarf etmek gerekecek. Savunduğumuz insan faktörünün gücü burada ortaya çıkacak.”



Dünyada yasaklanmayacak

Bülent Forta: “Yapay zekâ bizim sektörümüzün en önemli gelecek problemlerinden biri. Tabii ki devrimsel bir değişiklik. Gözlemlediğim kadarıyla dünya müzik sektörü bunu yasaklamaktansa, bir iş modeli ile yeni bir gelir kalemi kurgulamak için çalışıyor. Dolayısıyla çok karanlık bir gelecek çizmeye gerek yok. Ama bir geçiş süreci yaşayacağız. Süreç içerisinde bazı hak kayıpları da olacak. Bir dolu şirket bu alana yatırım yapıyor. Bazı plak firmaları ve telif toplayan kuruluşlar, yapay zekâyla müzik üreten büyük şirketlerle telif anlaşmaları yapmaya başladı. Gelecek de buna göre şekillenecek. Daha uzun vadede yapay zekâ insanlığın yerine geçer mi; bu bizi aşan bir konu.”



Çek fişi bitir işi

Işın Karaca: “Gelişen çağın teknoloji emareleri artık korkutucu. Tabii ki teknoloji olacak. Tabii ki hepimiz bu nimetlerden faydalanacağız. Ama ne yazık ki işin altyapısını bilmeden ‘Ben bunu yaparım’ diyen, müzik bilgisi sıfır, edebiyattan yoksun, tembel bir müzisyen nesli yetişmek üzere. Konu sadece müzik değil. Teknoloji insanoğlu sayesinde gelişiyor. Bir gün gelecek insanoğluna ihtiyacı olmayacak. Sanat artık sanat değil. Ben de, eşim de sanat okullarında okumuş insanlar olarak bu teknolojik havuzun gelecek nesle ne kadar tehlike yaratabileceğinin farkındayız. Teknoloji bize yardımcı oluyorsa güzel bir teknolojidir. Bizim hayatlarımızı kontrol ediyorsa, iyi bir teknoloji değildir. Bizim yapabileceğimiz şeyleri yapıp bizleri işsiz bırakıyorsa, hiç iyi bir şey değildir. Çek fişi bitir işi; uzun süredir mantığım bu.”